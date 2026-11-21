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Propao i deveti pokušaj: Ostalo je još šest tjedana, dogovora nema. Tko će naslijediti Guterresa?
Vijeće sigurnosti UN-a u petak nije, ni u devetom pokušaju, uspjelo odabrati nasljednika glavnog tajnika Antónia Guterresa, kojemu je preostalo šest tjedana mandata.
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Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz objavio je rezultat nakon glasovanja iza zatvorenih vrata u New Yorku. Izjavio je kako ostaje optimist da će Vijeće u prosincu postići dogovor.
Krajem srpnja održan je prvi krug glasovanja.
Nijedan od osam kandidata nije osigurao potrebnu potporu. Kandidatu je potrebno najmanje devet glasova u Vijeću koje broji 15 članova, uz uvjet da nitko od pet stalnih članica – SAD-a, Rusije, Kine, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske – ne uloži veto.
Sastanak američkog, ruskog i kineskog predsjednika u Shenzhenu, održan u četvrtak, potaknuo je nagađanja da bi se te tri zemlje mogle dogovoriti o kandidatu. Glasovanje u petak nije pružilo nikakve naznake da je do takvog dogovora došlo.
Protivljenje sila s pravom veta
Ekonomistica iz Kostarike i dugogodišnja dužnosnica UN-a Rebeca Grynspan dosad je dobila najviše potpore, no diplomati navode da joj je put blokiralo protivljenje stalnih članica Vijeća sigurnosti. Vjeruje se da su SAD i Rusija glasale protiv nje, iako je to, zbog tajnosti glasovanja, nemoguće potvrditi.
Najnoviji kandidati koji su ušli u utrku su Lana Nusseibeh, državna ministrica u Ministarstvu vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, te Turčin Feridun Sinirlioglu, koji predvodi Organizaciju za europsku sigurnost i suradnju (OESS).
Navodno se Rusija protivi kandidaturi Rafaela Grossija, čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), tijela UN-a zaduženog za nadzor nuklearne energije.
Britanski zastupnici pozvali su London da uloži veto na kandidaturu Lane Nusseibeh, optužujući je da je odbacila nalaze stručnjaka UN-a o navodnoj potpori UAE-a sudanskim paravojnim Snagama za brzu potporu (RSF).
Mnoge članice UN-a zalažu se za to da na čelo organizacije prvi put dođe žena. Prema neformalnom sustavu regionalne rotacije, na redu za tu dužnost trebala bi biti Latinska Amerika i Karibi.
Nema automatskog nasljeđivanja
Guterresov drugi petogodišnji mandat završava 31. prosinca, a Povelja UN-a ne predviđa mehanizam automatskog nasljeđivanja. Nakon što se Vijeće sigurnosti usuglasi oko kandidata, mora tu osobu predložiti Općoj skupštini na imenovanje – korak koji se tradicionalno smatra formalnošću.
Kasna odluka ne bi bila bez presedana. Kofi Annan izabran je sredinom prosinca 1996. godine. Stručnjaci navode da bi Vijeće moglo predložiti kandidata za mandat kraći od uobičajenih pet godina ili se odlučiti za vršitelja dužnosti glavnog tajnika kako bi se izbjegao vakuum u vodstvu.
Do ovog zastoja dolazi u trenutku kada neplaćeni doprinosi i smanjenja međunarodne pomoći otežavaju provedbu programa UN-a diljem svijeta. Podjele među stalnim članicama također su onemogućile učinkovit odgovor Vijeća na velike sukobe, uključujući ratove u Ukrajini i Iranu.
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