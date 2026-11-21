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Saudijska protuzračna obrana presrela je i uništila tri balistička projektila koje su jemenski hutisti ispalili prema glavnom gradu Rijadu, objavila je rano u subotu na platformi X koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv te skupine.

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Ovaj najnoviji napad uslijedio je nakon nekoliko pokušaja napada hutista na područje Rijada posljednjih dana, u kojima su korištene bespilotne letjelice i krstareći projektili, a većina njih također je presretnuta.

Saudijska Arabija također nastavlja sa svojim napadima u susjednom Jemenu. Kraljevina je ponovno napala lučki grad Hodeidu na zapadnoj obali, unatoč prijetnjama odmazdom, izvijestio je Press TV, medijska kuća povezana s iranskom državom koja podupire hutiste.

Saudijska Arabija i njezini saveznici počeli su 2015. godine bombardirati položaje hutista u Jemenu u nastojanju da potisnu tu miliciju.

Rijad ima potporu međunarodno priznate jemenske vlade i lokalnih milicija. Borbe su se smanjile tijekom primirja koje je stupilo na snagu 2022. godine, no ponovno su eskalirale u kontekstu rata povezanog s Iranom.