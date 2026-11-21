Araqchi je za iranske državne novine izjavio da Teheran teži "sporazumu koji bi osigurao da više ne bude rata" te da, prije daljnjih koraka, traži jamstva da je Washington ozbiljan u pogledu pregovora. Dodao je i da je Iran s posrednicima razgovarao o obliku i prirodi mjera za izgradnju povjerenja.