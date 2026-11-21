Ima li kraja?
Iran želi okončati rat diplomacijom. Trump: Uvjeti su neprihvatljivi
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio je da se Teheran i dalje nada kako bi diplomacija mogla okončati rat sa Sjedinjenim Državama, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da Iran želi sporazum, ali takav koji je za njega neprihvatljiv.
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Araqchi je za iranske državne novine izjavio da Teheran teži "sporazumu koji bi osigurao da više ne bude rata" te da, prije daljnjih koraka, traži jamstva da je Washington ozbiljan u pogledu pregovora. Dodao je i da je Iran s posrednicima razgovarao o obliku i prirodi mjera za izgradnju povjerenja.
Ove su izjave dane u trenutku dok traju diplomatski napori usmjereni na okončanje sukoba koji je destabilizirao Bliski istok, omeo pomorski promet, doveo do rasta globalnih cijena energenata i u koji su se uključile zemlje iz cijele regije.
Ministar vanjskih poslova naveo je da iranske "crvene linije" uključuju zadržavanje obogaćenog uranija unutar zemlje, no dodao je kako vjeruje da je moguće postići "pravedno rješenje".
"Oni žele postići sporazum, ali ne žele onakav sporazum kakav bi bio prihvatljiv meni", rekao je Trump na konferenciji za novinare u petak.
Sjedinjene Države i Izrael napale su Iran 28. veljače, na što je Teheran uzvratio napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke vojne baze.
Katarski i iranski dužnosnici sastali su se u utorak na razgovorima čiji je cilj "približavanje stajališta i smanjivanje razlika između prijedloga iznesenih na terenu", izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova.
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