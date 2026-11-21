"neće proći bez odgovora"
Ruski plan atentata izazvao diplomatsku krizu: Danska povukla oštar potez
Zavjera s ciljem atentata na američko-ukrajinskog repera, koju je navodno pokrenula Rusija, izazvala je diplomatsku krizu između Danske i Rusije.
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Dvojica muškaraca s danskim državljanstvom u petak su optužena za pokušaj ubojstva glazbenika koji nastupa pod umjetničkim imenom Kyivstoner, a obojica se nalaze u istražnom zatvoru. Kao odgovor na to, Danska je iz zemlje protjerala ruskog vojnog atašea.
"Pretpostavljamo... da su atentat planirale ruske obavještajne službe", izjavio je Rasmus Kieffer-Kristensen, čelnik danske obavještajne službe, kako prenosi novinska agencija Ritzau.
Govoreći o protjerivanju ruskog diplomata, ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen izjavio je da je riječ o "slanju poruke". Rasmussen je dodao da je na razgovor pozvan i ruski veleposlanik u Kopenhagenu.
Prema navodima agencije Ritzau, Kyivstoner je 25. rujna trebao održati koncert u Charlottenlundu, koji je na kraju otkazan. Istog dana policija je zaustavila automobil u kojem su pronađena dva pištolja i noževi.
Uhićena su trojica muškaraca u dobi između 18 i 22 godine, a naknadno je uhićen i 28-godišnjak. Dvojica glavnih osumnjičenika, optuženih za pokušaj ubojstva, odbacuju optužbe, izvijestila je televizijska kuća DR.
Povezanost osumnjičenika sa zabranjenom danskom skupinom
Danske vlasti istražuju povezanost osumnjičenika sa zabranjenom danskom skupinom "Loyal to Familia", za koju se navodi da je aktivno tražila kontakt s Rusijom.
U srpnju je ruska obavještajna služba FSB iznijela optužbu da je Kyivstoner bio odgovoran za krijumčarenje 35 bespilotnih letjelica preko Poljske i Bjelorusije, namijenjenih napadu u predgrađu Moskve.
Reper, koji živi u Slovačkoj, tada je na te optužbe reagirao riječima: "Kakvo je ovo sranje? Jeste li vi ljudi bolesni?"
Rusiji sada prijete dodatne sankcije Europske unije zbog ovog slučaja. "Ovakvi opasni postupci su neprihvatljivi i neće proći bez odgovora", poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u izjavi objavljenoj kasno u petak na platformi X.
"Ruske taktike i prijetnje neće oslabiti odlučnost Europske unije da nastavi pružati potporu Ukrajini", napisao je.
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