Interes za ovu inicijativu već se proširio i izvan dviju pokrajina. Još dvije općine u regiji Cusco, Pichari i Unión Ashaninka, također su prihvatile sličnu lokalnu regulativu, a organizacije iz 14 zemalja na šest kontinenata javile su se s namjerom da sličan model primijene u zaštiti vlastitih autohtonih vrsta pčela.