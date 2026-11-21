CNN
Hakirana baza podataka FBI-a
FBI istražuje mogući upad u nacionalnu bazu podataka koju savezne, državne i lokalne agencije za provedbu zakona koriste za razmjenu informacija iz područja kaznenog pravosuđa, izvijestio je u petak CNN, pozivajući se na dvije osobe upoznate s istragom.
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Ovaj mogući kompromitirajući upad u bazu podataka Nacionalnog centra za informacije o kriminalu (National Crime Information Center) predstavlja drugi incident povezan sa sustavima FBI-a u posljednjih nekoliko mjeseci, a ujedno je i najnoviji u nizu kibernetičkih incidenata koji su proteklog tjedna zabrinuli američke dužnosnike.
Agencija nije odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.
Bazu podataka FBI-a koriste agencije za provedbu zakona diljem SAD-a za pohranu i razmjenu informacija o nalozima za uhićenje, kriminalnoj prošlosti i sigurnosnim provjerama.
Među značajnim kibernetičkim incidentima zabilježenima proteklog tjedna bili su globalni prekid rada sustava koji je pogodio stotine milijuna korisnika Microsofta te zastoj u zračnom prometu na nacionalnoj razini, zbog čega je poremećeno više od 18.000 letova.
U rujnu je skupina za digitalne iznude poznata kao "ShinyHunters" provalila u internetsku stranicu FBI-a namijenjenu zapošljavanju, pri čemu su kompromitirani podaci o sadašnjim i bivšim zaposlenicima FBI-a.
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