Vučković: Realan rok za sve faze sanacije je 18 mjeseci

“Obje varijante su zakonite. Treba jasno valorizirati pozitivne i potencijalno negativne strane svake opcije. Stručnjaci prilično nepodijeljeno predlažu predobradu i separaciju otpada jer nije cijeli opasan. No, mi dopuštamo sve zakonite opcije ukoliko su one nama cjenovno prihvatljive i vremenski ubrzane”, poručila je Vuković dodajući da iskop i odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja, jer bi se otpad vozio u inozemstvo, za svaku pošiljku trebalo bi se čekati na prekogranične notifikacijske postupke, a to znači značajno veći angažman oko transporta i cjelokupne logistike.