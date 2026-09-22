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Ugašen požar na Braču, izgorjela hala odlagališta
U požaru koji je u utorak rano popodne izbio na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima na Braču izgorjela je hala odlagališta, a vatrogasci su uspjeli ugasiti vatru oko 17 sati, izvijestili su iz Vatrogasnog operativnog centra Brača.
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Hala koja pripada odlagalištu Košer u cijelosti je izgorjela, rekli su Hini u Vatrogasnom centru.
Dojava o požaru zaprimljena je oko 13 sati, a na njegovu gašenju bili su angažirani 21 vatrogasac i osam vozila.
Oni su spriječili širenje požara izvan odlagališta otpada te ga oko 17 sati uspjeli ugasiti, kazali su Vatrogasnom centru.
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