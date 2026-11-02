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pozdrav legendi

VIDEO / Šibenik se pjesmom oprašta od Miše Kovača. Pogledajte atmosferu

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02. stu. 2026. 17:10
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N1

Šibenik se na trgu između katedrale sv. Jakova i Gradske vijećnice oprašta od legendarnog Miše Kovača, koji je u subotu preminuo u 86. godini života.

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U centru Šibenika okupile su se tisuće ljudi, okruživši bend koji svira najveće Mišine hitove.

Pogledajte atmosferu:

Organizatori oproštaja u Šibeniku najavili su emotivan ispraćaj kojim žele pokazati koliko je Mate Mišo Kovač značio ovom gradu te kako je svojom glazbom obilježio brojne generacije.

Mišo Kovač je rođen u Šibeniku 16. srpnja 1941. godine, gdje je proveo i djetinjstvo. Od legendarnog glazbenika sutra će se oprostiti i Splićani, i to na stadionu Poljud, a bit će pokopan na groblju Mirogoj u Zagrebu, pored sina Edija Kovača.

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mate mišo kovač mišo kovač

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