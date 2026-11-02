Poznato tko će pjevati za Mišu na Poljudu: Pred sam kraj se sprema prizor za pamćenje

Na stranicama HNK Hajduk objavljeno je da će ulaz na stadion ​biti moguć isključivo uz predočenje ulaznice. Besplatne ulaznice za sve tribine dostupne su za preuzimanje na linku hajduk.ulaznice.hr, a moguće ih je preuzeti i u svim fan shopovima Hajduka (Split, Makarska i Zadar)​. Nakon što se preuzmu sve dostupne ulaznice, javnost će biti obaviještena i ulaznice više neće biti dostupne za preuzimanje.