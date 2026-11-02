"I NEBO ĆE PLAKATI..."
Poznato tko će pjevati za Mišu na Poljudu: Pred sam kraj se sprema prizor za pamćenje
Sve je spremno za sutrašnji ispraćaj Mate Miše Kovača na Poljudu na kojem će nastupiti brojni pjevači i prijatelji preminule legende, a lijes s njegovim tijelom bit će unesen na stadion i provezen oko terena, najavljeno je u ponedjeljak iz Hajduka.
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Marinka Akrap iz Hajduka rekla je da će se veliki glazbeni oproštaj dogoditi na Poljudu, a plan je da se u utorak u 16 sati otvore svi ulazi na stadion te da se prime svi oni koji će na vrijeme preuzeti svoje besplatne ulaznice.
"Ulaznice se mogu preuzeti na web stranici Hajduka. Ograničili smo da jedna osoba može preuzeti maksimalno tri ulaznice da se ne bi uzeo veliki broj, a da onda ne dođu na stadion. Zato pozivam sve da zaista budu odgovorni prema onima koji sutra žele doći", kazala je Akrap.
Prijatelji i kolege izvest će antologijske hitove
Vezano za program rekla je da se Hrvatska glazbena unija potrudila da nastupe izvođači koji su bili Mišini prijatelji i koji su dijelili istu ljubav prema Dalmaciji i Hajduku te porukama u njegovim pjesmama. Među izvođačima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano.
Kazala je da je to za sada popis izvođača koji znaju te da će se sa službenim programom početi oko 17 sati. Vjeruje da će publika preuzeti dobar pjevački dio i da će zajednički doživjeti trenutak koji je Mišo Kovač zaslužio, ali i kojeg svi skupa želimo.
"Pred kraj programa vozilo sa Mišinim lijesom ući će na stadion i proći tartanom oko samog terena. Taj moment digniteta i odnosa te ljubavi prema Miši doživjet ćemo svi zajedno uz pjesme koje su nas najviše spajale da bi na kraju lijes krenuo dalje prema Šibeniku", objasnila je Akrap.
Na novinarska pitanja rekla je da će biti karata koliki je kapacitet Poljuda i da su prije puštanja karata u opticaj brojni ljudi čekali na to i već rezervirali svoje mjesto.
Tomislav Mrduljaš rekao je kako Split sprema veliki Mišin ispraćaj s Poljuda te da su pri odabiru izvođača vodili računa o tome da izaberu one koji su bili njegovi prijatelji i koji bi mogli opjevati pjesme koje bi ljudi s njima mogli pjevati.
"Siguran sam da će sve izvođače koji nastupe nadglasati publika. Izvođači su ljudi koji su pratili Mišin život i koje je on poštovao kao pjevače. Upravo ti izvođači će najbolje oslikati program koji smo željeli sutra prezentirati. Okupili smo orkestar koji će pratiti izvođače, a cijeli program bi otprilike trebao trajati oko sat vremena. Odabrali smo najznačajnije Mišine pjesme. Ovo je hommage Miši Kovaču", ustvrdio je Mrduljaš.
Na stranicama HNK Hajduk objavljeno je da će ulaz na stadion biti moguć isključivo uz predočenje ulaznice. Besplatne ulaznice za sve tribine dostupne su za preuzimanje na linku hajduk.ulaznice.hr, a moguće ih je preuzeti i u svim fan shopovima Hajduka (Split, Makarska i Zadar). Nakon što se preuzmu sve dostupne ulaznice, javnost će biti obaviještena i ulaznice više neće biti dostupne za preuzimanje.
Članovi redarske službe uz potporu policijskih službenika uspostavit će zone ograničenog kretanja i parkiranja. Posjetitelji se mole da dođu ranije, a oni koji neće biti u mogućnosti prisustvovati događaju, prijenos uživo će moći pratiti na HDTV-u, nacionalnim TV kućama te HR2 Hrvatskog radija.
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