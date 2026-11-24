"Za određene štete počinjene na divljači zakon propisuje odgovornost neovisno o krivnji. Istodobno, za štetu koju divljač prouzroči u cestovnom prometu moguće je da vozač koji nije skrivio nesreću ostane bez naknade štete na vlastitom automobilu. Riječ je o različitim pravnim situacijama, ali njihovo različito uređenje zahtijeva jasno obrazloženje. Zašto se u određenim slučajevima šteta na divljači nadoknađuje neovisno o krivnji, dok građanin koji nije skrivio nalet na divljač može sam snositi cjelokupnu štetu", pita Mihelić.