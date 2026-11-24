NOVI UDAR NA DŽEPOVE
Vozači bi mogli ostati bez naknade štete od naleta na divljač, HPK traži hitnu reakciju Vlade
Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) smatra da novi Zakon o lovstvu nema samo loše posljedice za poljoprivrednike, nego i za građane, jer na njihov trošak stavlja štetu koja može nastati naletom vozila na divljač. Iz Komore upozoravaju da se problem takvih šteta ne može riješiti prebacivanjem financijskog tereta na one koji štetu trpe.
"Ono na što smo upozoravali zbog šteta u poljoprivredi, danas postaje pitanje koje se tiče svakog građanina koji sjedne za upravljač automobila.
To potvrđuje i objava Hrvatskog lovačkog saveza da on od 14. studenoga više ne zaprima prijave novih šteta nastalih naletom vozila na divljač, prema dosadašnjem sustavu", naveli su iz HPK.
HPK upozoravala na posljedice novog zakona
Komora je, kako je kazao njezin predsjednik Željko Mihelić, tijekom zakonodavnog postupka gotovo svakodnevno upozoravala na nesrazmjer između prava upravljanja divljači i obveza koje se nameću poljoprivrednicima.
"Neprihvatljivo je da poljoprivrednik nema ovlasti upravljati brojnošću divljači koja mu uništava proizvodnju, a istodobno snosi nesrazmjeran dio troškova njezine zaštite i rizika nastale štete. Sada se, nakon usvajanja zakona, pokazuje kako on nema samo loše posljedice na poljoprivrednike, nego i za sve obične građane", rekao je.
Nakon usvajanja zakona, građani mogu voziti propisanom brzinom, poštovati prometne znakove i učiniti sve kako bi izbjegli nesreću, no ako im pred automobil iznenada istrči divlja svinja ili jelen, mogu ostati s teško oštećenim automobilom i računom za popravak koji će morati platiti sami, kazao je Mihelić.
Gotovo 17 naleta na divljač svakoga dana
Iz HPK su podsjetili kako su, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom 2025. u Hrvatskoj evidentirana 6.163 naleta vozila na divljač, gotovo 17 svakoga dana. U tim događajima šest ljudi je teško, a 49 lakše ozlijeđeno.
Za naknade prometnih šteta od divljači tijekom 2025. godine isplaćeno je gotovo 15 milijuna eura. To nisu zanemarivi iznosi niti rijetki događaji, već ozbiljan problem sigurnosti ljudi i zaštite njihove imovine, istaknuli su iz HPK.
Tko će platiti nastalu štetu?
Pitaju stoga je li država novim zakonom smanjila štete od divljači ili je samo promijenila onoga tko će ih platiti.
"Za određene štete počinjene na divljači zakon propisuje odgovornost neovisno o krivnji. Istodobno, za štetu koju divljač prouzroči u cestovnom prometu moguće je da vozač koji nije skrivio nesreću ostane bez naknade štete na vlastitom automobilu. Riječ je o različitim pravnim situacijama, ali njihovo različito uređenje zahtijeva jasno obrazloženje. Zašto se u određenim slučajevima šteta na divljači nadoknađuje neovisno o krivnji, dok građanin koji nije skrivio nalet na divljač može sam snositi cjelokupnu štetu", pita Mihelić.
"Nije riječ o sukobu s lovcima"
HPK ne tvrdi da za svaku štetu automatski mora odgovarati lovoovlaštenik, ali smatra da zakon mora osigurati pravedno i provedivo rješenje i za one slučajeve u kojima oštećenik nije odgovoran za nastanak štete.
Iz HPK ističu kako ne dovode u pitanje važnost lovstva niti ulogu lovaca u gospodarenju divljači jer, kako navode, ne radi se o sukobu poljoprivrednika i lovaca niti vozača i lovaca, nego je pitanje odgovornosti sustava.
Od Vlade traže hitne izmjene zakona
Pozvali su Vladu i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva da hitno pokrenu preispitivanje i izmjene zakonskih odredbi o štetama od divljači u poljoprivredi i cestovnom prometu.
Traže učinkovito upravljanje brojnošću divljači, jasnu odgovornost za nastale štete, gospodarski opravdane mjere zaštite i pravedan sustav naknade koji neće nerazmjerno opterećivati oštećenike.
"Država ne može riješiti problem šteta od divljači tako da odredi tko ih više neće plaćati. Mora osigurati sustav koji će štete sprječavati, odgovornost jasno utvrđivati i oštećenicima omogućiti pravednu naknadu", istaknuo je Mihelić.
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