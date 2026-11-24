kristijan grđan
Stručnjak za ljudska prava odgovorio Plenkoviću: Žao mi je da premijer tako komunicira, ovo nije prvi smrtni slučaj
U Novom danu kod naše Nine Kljenak gostovao je Kristijan Grđan, dugogodišnji aktivist za ljudska prava, savjetnik organizacije Mental Health Europe i član radne skupine za izmjenu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.
Na početku je komentirao izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je, podsjetimo, rekao da nema problema u psihijatriji nego da je problem u jednoj bolnici.
"Nije to tako, i žao mi je da premijer na taj način komunicira prema javnosti. Nažalost, ovo nije bio prvi slučaj smrti koji se dogodio u Hrvatskoj pod nadležnošću psihijatrijske ustanove, odnosno sustava zdravstvene zaštite", kazao je.
Pojasnio je da je Europski sud za ljudska prava prije dvije godine donio presudu protiv Hrvatske. Hrvatska je, kaže, izgubila na sudu zbog povrede članka 2 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, koja se odnosi na pravo na život. Grđan je istaknuo da su policijski službenici prema osobi s duševnim smetnjama, koju su u vozilu Hitne pomoći prevozili prema bolnici, primijenili takve mjere prisile da je ta osoba za vrijeme primjene takvih mjera preminula.
Otkrio je da je ovaj slučaj završio pred Sudom za ljudska prava jer je partnerica čovjeka koji je preminuo podnijela tužbu. Slučaj se, dodao je, dogodio 2017. godine, a presuda je izrečena 2024. godine.
"Taj slučaj očito nije dobio takvu medijsku pozornost, ali je slučaj na koji sam ja upozoravao u svom radu. Ono što sam mogao vidjeti, mjere prisile se primjenjuju masovno, u velikom broju slučajeva. Prema izvješćima koje smo primili, mogu govoriti u tisućama. A to je samo od dijela ustanova koje Povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama", rekao je.
Komentirajući izvješća pučke pravobraniteljice i Vijeća Europe, Grđan je rekao da građani na izborima biraju ljude koji će voditi gradove i državu, a onda se dogodi situacija da jedni na druge prebacuju odgovornost. "To je nešto što u demokratskim društvima rješavamo na izborima, i političare će građani sigurno ili nagraditi ili kazniti - na koji će način reagirati, ne samo prema ovom slučaju, nego i prema tome kakva je situacija u cijelom sustavu.
Napominje da je pučka pravobraniteljica u svojim izvješćima konstantno upozoravala na primjenu mjera prisile u psihijatrijskim ustanovama. Ali, njena su izvješća, kaže, prolaze u Saboru bez rasprave. "Tu je pitanje političke odgovornosti koja se zapravo, za ove jako teške propuste u sustavu, uopće ne preuzima. To je apsolutno nedopustivo", poručio je.
Istaknuo je da se sadašnji Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama odnosi na mjere prisile koje se mogu primjenjivati samo iznimno, onda kad se radi o opasnosti koja proizlazi iz ponašanja osobe s duševnim smetnjama, da bi mogla nauditi svom zdravlju i životu, ili zdravlju i životu drugih osoba.
"Nije loše, ako ga usporedite s većinom zemalja vidjet ćete da on po svojoj zaštitnim mehanizmima potpada uglavnom u načela koje postavlja Vijeće Europe. Ono što je problem je da se to naprosto ne poštuje, i onda se događa da se u psihijatrijskim ustanovama mjere prisile primjenjuju za ponašanje kao što je vrijeđanje, vikanje, neposlušnost prema osoblju, nesuradljivost... Vidio sam izvješća u kojima se samo navede agresivnost, bez ikakvog opisa ponašanja osobe kojim bi se moglo vidjeti koje je to točno ponašanje dovelo do primjene prisile", kazao je.
Poručio je da Hrvatskoj nedostaje, što se vidjelo i u slučaju Jankomir, je da ne postoji sustav nezavisne istrage za slučaj smrti osobe koje se nalaze pod nadležnošću države - to su osobe koje se mogu naći u zatvorskom sustavu, u policijskim postajama, psihijatrijskim ustanovama. Na tom će zaštitnom mehanizmu, kaže država morati poraditi i sam je taj prijedlog dao radnoj skupini u kojoj sudjeluje.
Govoreći o ljudskim pravima, Grđan je rekao: "U trenutku kad se mjere prisile i postupci koji su prisilni primjenjuju nezakonito - riječ je o kršenju ljudskih prava. Masovna primjena mjera prisile, bez odgovarajuće kontrole, bez medicinskih indikacija propisanih zakonom jesu kršenje prava", pojasnio je.
Na pitanje Nine Kljenak bi li rekao da se u ovom trenutku u većini hrvatskih psihijatrijskih ustanova krše ljudska prava, odgovorio je: "Bih, zbog prekomjerne upotrebe prisile".
Ipak, naglasio je da ne bi rekao da su psihijatrijske ustanove općenito nesigurne za osobe sa psihičkim smetnjama. Ljudi se tim ustanovama obraćaju kako bi zatražili pomoć i ta im se pomoć, kaže, stvarno pruža. Ali, navodi, ta je sigurnost upitna kad se masovno primjenjuju mjere prisile.
U Njemačkoj gdje živi, kaže, o mjerama prisile u psihijatrijskim ustanovama odlučuje sud. Takav je prijedlog dao i radnoj skupini.
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