"Nije loše, ako ga usporedite s većinom zemalja vidjet ćete da on po svojoj zaštitnim mehanizmima potpada uglavnom u načela koje postavlja Vijeće Europe. Ono što je problem je da se to naprosto ne poštuje, i onda se događa da se u psihijatrijskim ustanovama mjere prisile primjenjuju za ponašanje kao što je vrijeđanje, vikanje, neposlušnost prema osoblju, nesuradljivost... Vidio sam izvješća u kojima se samo navede agresivnost, bez ikakvog opisa ponašanja osobe kojim bi se moglo vidjeti koje je to točno ponašanje dovelo do primjene prisile", kazao je.