Kako Hrvatska stoji na kladionicama uoči prvog polufinala Eurosonga?

Sutra se održava prva polufinalna večer Eurosonga. Prema podacima stranice Eurovision World, koja svakodnevno prati koeficijente svjetskih kladionica, najveći favorit za osvajanje ovogodišnjeg Eurosonga trenutačno je Finska.
Finski dvojac Lampenius & Parkkonen s pjesmom ''Liekinheitin'' uvjerljivo drži prvo mjesto, a kladionice im daju čak 38 posto šanse za pobjedu. Njihov energični nastup i moderna produkcija očito su osvojili i publiku i kladioničare.
Na drugom mjestu nalazi se grčki predstavnik Akylas s pjesmom ''Ferto'', dok treće mjesto drži Danska s pjesmom ''Før vi går hjem''. U samom vrhu još su i Francuska, Australija, Izrael, Malta, Rumunjska te Italija, dok je Švedska trenutačno deseta.
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, zasad ne kotiraju visoko među favoritima za pobjedu. Kladionice im daju tek jedan posto šanse za osvajanje Eurosonga, što ih trenutačno smješta na 13. mjesto ukupnog poretka. Ipak, Lelek je prema prognozama bolje rangiran od većine zemalja iz regije.
Srpski predstavnici, grupa Lavina, nalaze se tek na 22. mjestu s manje od jedan posto šanse za pobjedu, dok je Crna Gora na 34., odnosno pretposljednjem mjestu kladioničarske ljestvice.
Hoće li kladionice ponovno pogoditi pobjednika ili nas očekuje veliko iznenađenje, doznat ćemo već nakon prvih polufinalnih nastupa, prenosi Dnevnik.hr.
