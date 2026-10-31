Hrvatska se oprašta od Miše: "Otišao je glas Dalmacije i simbol jednog vremena"

Od Miše Kovača oprostio se i bivši šef Dinama, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić

"Dragi moj prijatelju,

dan tvog rođenja, 16. srpnja, ujedno je i dan mog rođenja. Kad sam ja došao na svijet, ti si brojio punih 18 godina. A kad sam naučio razaznavati glasove i jasno gledati, za mene si postojao samo ti: tvoja slika i tvoj glas.

Cijeli život svako moje veselje, a bilo ih je mnogo, bilo je obilježeno mislima na tebe. Bio si mi uzor i ikona, i nije mogla proći nijedna zabava a da se nije zapjevala tvoja pjesma.

Pred očima mi je slika hotela Lav u Splitu: jedan mali dečkić sam na plaži hotela Lav, a cijela plaža otvorenih usta gleda kako prolaziš. Sjećam se tvog divnog koncerta u Saloonu, kad sam klečao ispred tebe i zajedno s tobom pjevao našim dragim prijateljima. Sjećam se tebe iz bolnice Dubrava i iz Krapinskih Toplica, sjećam se naših telefonskih poziva i razgovora.

Kao što si ti meni bio uzor pjesmom i izgledom, tako sam ja od tebe dobivao nesebičnu i bezuvjetnu podršku u svim svojim borbama za jak Dinamo i jak hrvatski nogomet. Branio si me, divio si mi se, iako nikada nisam upoznao većeg navijača mog rivala Hajduka nego što si ti.

Mnogi to ne znaju, pa ću podsjetiti: uoči stotinjak i više međunarodnih utakmica koje je Dinamo igrao u Europi, noć prije nastupa Dinamova delegacija, prijatelji i sponzori iz svakoga grada nazvali bi tebe i otpjevali ti na telefon neku od tvojih pjesama.

Ljubim tvoje srce, dragi prijatelju, tvoju glazbu, tvoju žrtvu, tvoje hrvatstvo.

Zauvijek te voli tvoj prijatelj Zdravko", napisao je na Facebooku Zdravko Mamić.