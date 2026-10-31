velika tuga
Hrvatska se oprašta od Miše: "Otišao je glas Dalmacije i simbol jednog vremena"
Jedan od najvećih hrvatskih glazbenika Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu u 86. godini života.
Mate Mišo Kovač bio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čija je karijera obilježila nekoliko generacija. Njegove pjesme postale su dio hrvatske glazbene i kulturne baštine.
Kolege, prijatelji i obožavatelji opraštaju se od legendarnog pjevača.
Ivo Cagalj/PIXSELL
Miroslav Lelas/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Filip Brala/PIXSELL
Miroslav Lelas/PIXSELL
13 Objava
19:15
prije 0 min.
"Mirno more, kapetane"
Potpredsjednik Vlade RH Oleg Butković na Facebooku je napisao:
"Danas nas je napustio, za mene, najveći od svih - Mate Mišo Kovač.
Odrastao sam uz njegove pjesme, bio je tu u danima prvih mladenačkih ljubavi, uz njegove stihove sam uplovio u brak, a njegove pjesme pjevale su se iz sveg glasa kada su se rodila moja dva sina.
Mišo nije bio samo pjevač, on je bio identitet jedne epohe i zajednički nazivnik svih naših slavlja i tuga. Spajao je generacije onako kako je samo on znao.
Izražavam najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli.
Legende ne umiru, one samo mijenjaju pozornicu. Mirno more, kapetane", napisao je Oleg Butković.
18:57
prije 17 min.
"Nađi mir sa svojim Edijem"
Od Miše Kovača na Facebooku se oprostio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
"Što reći o njegovoj veličini, talentu i karizmi? Dovoljno je bilo da podigne ruke, a tisuće bi duša zapjevale uglas. Ta slika i taj osjećaj ostat će zauvijek u pamćenju.
Teško je među njegovim pjesmama reći koja je bolja. Meni osobno najviše su značili ovi stihovi:
"Ne boj se onog što tamo čuva
Šaku drage i gorke grude
Ista nas krv u žilama veže
Isti teret sudbine lude
Čuvaj se onog što naglas se kune
A iza leđa sve riječi briše"
Hvala ti, Mišo, za sve pjesme i emocije koje si nam ostavio. Tvoje će pjesme i dalje pjevati tisuće duša, a ti nađi mir sa svojim Edijem.
Počivao u miru", napisao je.
18:25
prije 50 min.
"Nikada nisam upoznao većeg navijača Hajduka"
Od Miše Kovača oprostio se i bivši šef Dinama, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić
"Dragi moj prijatelju,
dan tvog rođenja, 16. srpnja, ujedno je i dan mog rođenja. Kad sam ja došao na svijet, ti si brojio punih 18 godina. A kad sam naučio razaznavati glasove i jasno gledati, za mene si postojao samo ti: tvoja slika i tvoj glas.
Cijeli život svako moje veselje, a bilo ih je mnogo, bilo je obilježeno mislima na tebe. Bio si mi uzor i ikona, i nije mogla proći nijedna zabava a da se nije zapjevala tvoja pjesma.
Pred očima mi je slika hotela Lav u Splitu: jedan mali dečkić sam na plaži hotela Lav, a cijela plaža otvorenih usta gleda kako prolaziš. Sjećam se tvog divnog koncerta u Saloonu, kad sam klečao ispred tebe i zajedno s tobom pjevao našim dragim prijateljima. Sjećam se tebe iz bolnice Dubrava i iz Krapinskih Toplica, sjećam se naših telefonskih poziva i razgovora.
Kao što si ti meni bio uzor pjesmom i izgledom, tako sam ja od tebe dobivao nesebičnu i bezuvjetnu podršku u svim svojim borbama za jak Dinamo i jak hrvatski nogomet. Branio si me, divio si mi se, iako nikada nisam upoznao većeg navijača mog rivala Hajduka nego što si ti.
Mnogi to ne znaju, pa ću podsjetiti: uoči stotinjak i više međunarodnih utakmica koje je Dinamo igrao u Europi, noć prije nastupa Dinamova delegacija, prijatelji i sponzori iz svakoga grada nazvali bi tebe i otpjevali ti na telefon neku od tvojih pjesama.
Ljubim tvoje srce, dragi prijatelju, tvoju glazbu, tvoju žrtvu, tvoje hrvatstvo.
Zauvijek te voli tvoj prijatelj Zdravko", napisao je na Facebooku Zdravko Mamić.
18:18
prije 57 min.
"Njegov odnos s publikom bio je nešto što se rijetko viđa"
Od Miše Kovača oprostila se i njegova izdavačka kuća, Croatia Records:
"Zatekla nas je tužna vijest o odlasku Mate Miše Kovača, glazbene legende koja je obilježila generacije i ostavila neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe. Tijekom više od šest desetljeća glazbene karijere prodao je više od 20 milijuna ploča, osvojio brojne glazbene i diskografske nagrade te stekao status jednog od najvećih hrvatskih glazbenika svih vremena.
Njegovi hitovi „Ako me ostaviš“, „Ostala si uvijek ista“, „Malo mi je jedan život s tobom“, „Proplakat će zora“, „Poljubi zemlju“, „Dalmacija u mom oku“ i brojni drugi postali su nezaobilazan dio hrvatske glazbene baštine. Svojim jedinstvenim glasom, karizmom i prepoznatljivom interpretacijom ostavio je jedinstven trag na domaćoj glazbenoj sceni, a njegov odnos s publikom bio je nešto što se rijetko viđa.
Hvala ti, Mišo, za svaku emociju, svaki stih i svaki trenutak koji si podijelio sa svojom mnogobrojnom publikom. Takvi se legendarni umjetnici ne ponavljaju", poručili su.
18:12
prije 1 h
"Zauvijek će zauzimati posebno mjesto u hrvatskoj glazbi"
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji i prijateljima Mate Miše Kovača
"S velikom sam tugom primio vijest o odlasku legende hrvatske - – Mate Miše Kovača. Uime Hrvatskoga sabora i u svoje osobno ime upućujem vam iskrenu sućut.
Mišo Kovač bio je neponovljiva glazbena osobnost, umjetnik rijetko viđene karizme. Svojim je glasom i nezaboravnim interpretacijama obilježio desetljeća hrvatske glazbene scene, a u njegovim su se pjesmama pronalazili i s njime ih pjevali brojni naraštaji. S publikom je imao posebnu vezu, kakvu uspiju ostvariti samo iznimno rijetki glazbenici.
Mišin životni put obilježili su i izuzetno teški trenuci, a unatoč obiteljskoj tragediji, smogao je snage nastaviti dalje i vratiti se glazbi, koja je bila njegov život.
Omiljen i iznimno cijenjen i među kolegama, Mišo je zauzimao i zauvijek će zauzimati posebno mjesto u hrvatskoj glazbi. Bio je i ostao jednostavno – Mišo. Legenda čije će pjesme, glas i jedinstvena pojava živjeti u srcima generacija koje dolaze.
Poštovana obitelji, prijatelji i kolege Mate Miše Kovača, primite još jednom izraze moje iskrene sućuti", stoji u poruci.
18:10
prije 1 h
"Mišo je bio jedinstven fenomen"
"Odlaskom Mate Miše Kovača izgubili smo mnogo više od velikog glazbenika. Otišao je čovjek koji je desetljećima bio glas Dalmacije, njezine duše, emocije, ponosa i ljubavi prema svome kraju.
Mišo Kovač jedan je od najvećih simbola Dalmacije. Njegove pjesme nisu bile samo glazba – one su bile dio naših života, naših uspomena, radosti i tuge. Povezivale su generacije i postale dio identiteta našega podneblja.
Mišo je bio jedinstven fenomen. Čovjek koji više nije ni trebao pjevati. Bilo je dovoljno da podigne ruke, a narod bi zapjevao umjesto njega. Tisuće glasova u jedan glas! To je doista svjetski fenomen, nešto što se ne može naučiti, odglumiti ni ponoviti. To se rađa samo iz iskrene ljubavi između čovjeka i njegova naroda.
Posebno ću pamtiti naš susret i primanje koje sam mu upriličio prigodom njegova posljednjeg koncerta u Splitu. Bio je to susret s čovjekom koji je, unatoč slavi i veličini, ostao jednostavan, neposredan i duboko vezan uz svoj narod i Dalmaciju.
Dragi Mišo, hvala ti za sve pjesme, emocije i trenutke koje si nam podario. Tvoj glas možda je utihnuo, ali tvoje pjesme nikada neće.
Jer Dalmacija će te pjevati dok je nje i dok je nas.
Počivaj u miru, legendo naša", napisao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban na Facebooku.
18:09
prije 1 h
"Postao je neizbrisiv dio našega identiteta"
Šibenski gradonačelnik Željko Burić oprostio se od Miše Kovača.
"Šibenik i cijela Hrvatska izgubili su glas koji je obilježio generacije i postao neizbrisiv dio našega identiteta. Odlazi legendarni Mišo Kovač, čovjek čije su pjesme pronosile duh Dalmacije, njezine emocije, ponos i ljubav prema rodnom kraju.
Njegov glas i pjesme zauvijek će ostati dio naše glazbene i kulturne baštine, ali i dio brojnih uspomena koje povezuju Šibenik, Dalmaciju i generacije ljudi.
U ime Grada Šibenika i osobno, upućujem iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Počivao u miru Božjem", napisao je Burić na Facebooku.
18:08
prije 1 h
"Otišao je glas Dalmacije i simbol jednog vremena"
Od Miše Kovača oprostio se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
"Otišao je glas Dalmacije i simbol jednog vremena, legendarni Mišo Kovač. Dalmaciju je opjevao stotinama boja, a njegove će pjesme zauvijek živjeti u srcima generacija koje su uz njih odrastale.
Iskrena sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. Počivao u miru Božjem", napisao je Šuta na Facebooku.
18:07
prije 1 h
"Neka ti je laka hrvatska zemlja za koju ti je i sin život dao"
Pjevač Miroslav Škoro oprostio se od Miše Kovača emotivnom objavom na Facebooku.
"U isto vrijeme tuga, čast i ponos. Ponos, jer sam te poznavao; Čast, jer sam s tobom dijelio pozornicu i Tuga jer je otišao velik i drag čovjek koji je još 1982. godine imao hrabrosti pjevati da sanja ‘obećanu zemlju drugu’", napisao je Škoro.
"Neka ti je laka hrvatska zemlja za koju ti je i sin život dao. Počivao u miru", zaključio je.
18:05
prije 1 h
"Da se rodio u Americi bio bi svjetski car!"
"Bio je moj uzor. A kome u mojoj i ne samo mojoj generaciji to nije bio? Mišo je bio poseban, velik, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj regiji. Da se rodio u Americi bio bi svjetski car!", poručio je za Jutarnji Joško čagalj Jole.
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