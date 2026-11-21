ignorirao ga
Kim Jong Un nije se sastao s Trumpom, a sada je otkriveno čime se bavio tijekom njegove turneje
Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un viđen je kako pregledava školsku opremu i nastavna pomagala, izvijestili su u subotu državni mediji, nakon što je očito ignorirao američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegove azijske turneje.
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Trump se tijekom svojeg prvog predsjedničkog mandata tri puta sastao s Kimom te je od povratka u Bijelu kuću više puta najavljivao mogućnost novog susreta, uključujući i tijekom svoje azijske turneje ovog tjedna.
Trump je napustio Aziju u četvrtak kasno navečer, nakon povijesnoga trilateralnog samita na kojem su sudjelovali predsjednici Kine i Rusije, a da se pritom nije sastao s Kimom.
Američki predsjednik dao je naslutiti da je bio previše zauzet kako bi uklopio sastanak u svoj raspored te izjavio da će se on i Kim „sastati u nekom trenutku”.
Pjongjang se još nije očitovao o Trumpovim izjavama.
Umjesto toga, sjevernokorejski državni mediji objavili su fotografije na kojima Kim pregledava nastavna pomagala i opremu za nastavu prirodnih znanosti u tvorničkim pogonima.
Tijekom posjeta u petak Kim je „pregledao uzorke svih vrsta školskog namještaja i opreme koje će tvornica proizvoditi”, izvijestila je u subotu službena sjevernokorejska novinska agencija KCNA.
Znanost i obrazovanje „najjasniji su izraz pogleda naših revolucionara na buduće naraštaje i revoluciju”, izjavio je Kim, prema navodima KCNA.
Trump je više puta spominjao mogućnost susreta s Kimom u Kini, tvrdeći da se sjevernokorejski čelnik „želi” sastati s njim, iako je Pjongjang o tome i dalje šutio.
Prema izvješćima državnih medija, Kim je ranije ovog tjedna posjetio i skijalište te planinu Paektu, a u srijedu je obišao i pomorsko sveučilište, gdje je naglasio važnost pomorske obrane.
Na prethodnim sastancima na vrhu između Kima i Trumpa nastojalo se ograničiti sjevernokorejski nuklearni program, no oni nisu rezultirali konkretnim dogovorom.
Unatoč višegodišnjim sankcijama Ujedinjenih naroda, Sjeverna Koreja nastavila je razvijati svoj nuklearni program, zakonski učvrstila svoj nuklearni status te proglasila svoj nuklearni arsenal trajnim i nepovratnim.
Analitičari smatraju da čvršći odnosi Pjongjanga s Pekingom i Moskvom smanjuju njegovu motivaciju za suradnju s Washingtonom, što dodatno otežava Trumpove napore nakon teškog poraza njegove stranke na međuizborim
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