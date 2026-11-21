Napominju da određeni dokazi koji se trebaju priložiti zahtjevu ovise o vrsti dozvole za boravak i rad koja se traži. Odredbama Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u RH, koji je stupio na snagu 30. travnja 2026., propisano je da je, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak, obavezan priložiti i potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu, ne stariji od 90 dana, a koji potom policija dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji obavlja provjeru.