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U Dalmaciji oko 5000 zahtjeva stranih radnika manje nego lani. Evo kojih ima najviše
Strani radnici koji žele raditi na području Splitsko-dalmatinske županije posljednje vrijeme podnose manje zahtjeva za odobrenje dozvola za boravak i rad, ali i manje zahtjeva za produljenje boravka pa je u deset mjeseci ove godine zabilježeno pet tisuća zahtjeva manje.
Prema policijskim statistikama u prvih deset mjeseci ove godine splitska je policija zaprimila 22.440 zahtjeva za odobrenje dozvola za boravak i rad stranim radnicima od čega je 4.516 bilo zahtjeva za produljenje što je za 5.152 zahtjeva za odobrenje manje nego u istom periodu prošle godine.
U prvih deset mjeseci izdali su 16.910 dozvola za boravak i rad od čega je 6754 dozvola za boravak i rad za novo zapošljavanje, 5352 produljenja i 4804 sezonskih dozvola. Kada se usporedi isti period u 2025. godini izdano je 15.570 dozvola za boravak i rad od čega 7635 novih zapošljavanja, 4081 produljenja i 3854 sezonskih dozvola.
Najviše radnika iz BiH, Srbije, Nepala
Najviše dozvola za boravak i rad izdano je u sektoru ugostiteljstva i turizma, zatim građevinarstva, trgovine te industrije. Prošle, ali i ove godine je najviše dozvola za boravak i rad odobreno državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije, Nepala, Sjeverne Makedonije, Filipina i Indije. Stranci koji žele raditi na području Splitsko-dalmatinske županije se prijavljuju u svim gradovima županije.
"Uvjeti koji su uglavnom zajednički svim dozvolama odnose se na prilaganje važeće putne isprave stranca, ugovora o radu, dokaza da nije pravomoćno osuđen za kaznene djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u RH, uz zakonom propisane iznimke, potvrda o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu, kao i dokaza o primjerenom smještaju (ako smještaj osigurava poslodavac ili je posrednik u osiguravanju smještaja), kažu u splitskoj policiji.
Napominju da određeni dokazi koji se trebaju priložiti zahtjevu ovise o vrsti dozvole za boravak i rad koja se traži. Odredbama Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u RH, koji je stupio na snagu 30. travnja 2026., propisano je da je, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak, obavezan priložiti i potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu, ne stariji od 90 dana, a koji potom policija dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji obavlja provjeru.
U Hrvatskoj stranci mogu biti protjerani ako počine prekršaj iz propisa o zapošljavanju i radu državljana trećih zemalja, propisa o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, o javnom redu i miru, oružju i zlouporabi droga.
Od početka godine četiri dozvole za boravak i rad ukinute
Isto tako ih se može protjerati prilikom kršenja zakona iz područja carinskih i drugih poreznih davanja, prekršaja s elementima nasilja, kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti ili ponavlja činjenja prekršaja.
"Važno je ukazati na činjenicu da se postupak provodi ako stranac predstavlja stvarnu i trenutačnu opasnost za javni poredak RH. To se ocjenjuje iz okolnosti samog djela, iz prirode i karakteristika djela te ponašanja samog državljanina treće zemlje. Prilikom donošenja takve odluke provodi se upravni postupak u kojem se mora opravdati donošenje odluke o protjerivanju", rekli su u policiji.
Kada se donosi rješenje o protjerivanju i zabrani ulaska i kretanja na području Europskog gospodarskog prostora dozvola za boravak i rad se ukidaju bez posebnog rješenja. Od početka godine na području splitsko-dalmatinske policije četiri su dozvole za boravak i rad ukinute po tom osnovu.
Zahtjevi se mogu odbiti u slučaju negativnog mišljenja HZZ-a, ili ako se radi o nezakonitom radu ili boravku državljanina treće zemlje. U slučaju kada poslodavac nije na popisu poslodavaca kod kojeg je utvrđeno postojanje neprijavljenog rada ili je pravomoćno sankcioniran zbog nezakonitog zapošljavanja također se može odbiti izdavanje.
"Ovisno o vrsti dozvola za boravak i rad izdaje se na vrijeme na koje je sklopljen ugovor o radu, a najdulje do tri godine ako se odobrava na temelju članka 97. Zakona o strancima, odnosno na vrijeme na koje je sklopljen ugovor o radu za sezonski rad, a najdulje do 90 dana ili do 9 mjeseci odnosno do tri godine sukladno članku 104. Zakona o strancima", ističu u policiji.
Zakon o strancima doživio promjene
Naglašavaju da je Zakon o strancima u posljednjoj godini u dva navrata doživio znatne promjene i to izmjenama i dopunama u ožujku 2025. i lipnju 2026. godine.
One se odnose na produljenje roka izdavanja dozvola za boravak i rad, olakšane promjene poslodavca i zanimanja za vrijeme važenja dozvole za boravak i rad, uvođenje instituta dopuštene nezaposlenosti.
Uvedene su i određene obveze poslodavcima i strancima, kao što je obveza prilaganja zadužnice za izdane dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja koji ulaze u RH temeljem vize, dostavljanje potvrda o zdravstvenom stanju i cjepnom statusu, kao i obveza zdravstvenog pregleda za državljane trećih zemalja iz viznog režima koji borave u RH manje od tri godine.
Propisane su odredbe koje se odnose na primjeren smještaj stranaca, a od 4. lipnja 2027. godine državljani trećih zemalja koji u RH borave najmanje godinu dana na temelju dozvole za boravak i rad bit će dužni položiti ispit poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.
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