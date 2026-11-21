Drama u Slavoniji
Pokušaj ubojstva u Osijeku: Muškarac oštrim predmetom napao 51-godišnjaka
Po završetku kriminalističkog istraživanja 40-godišnjak će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
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U Osijeku je 20. studenoga oko 16.25 sati došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između 51-godišnjaka i 40-godišnjaka.
Tijekom sukoba 40-godišnjak je oštrim predmetom zadao nekoliko porezotina po glavi 51-godišnjaku, kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju, policijski službenici uhitili su 40-godišnjaka istoga dana u 17.10 sati.
Policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a po završetku kriminalističkog istraživanja 40-godišnjak će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
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