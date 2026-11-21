najbolje ocijenjena igra
GTA VI srušio sve rekorde: U samo jednom danu zaradio nevjerojatan iznos
Igra „Grand Theft Auto VI” ostvarila je 3,79 milijardi dolara prihoda u maloprodaji prvog dana, objavio je u petak izdavač Rockstar Games, nazvavši to najvećim lansiranjem nekog zabavnog proizvoda u povijesti.
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Taj podatak, koji se temelji na procjenama tvrtke o globalnoj prodaji zaključno s četvrtkom, gotovo je pet puta veći od približno 800 milijuna dolara koliko je prethodni nastavak, „Grand Theft Auto V”, zaradio tijekom prva 24 sata od izlaska 2013. godine.
Taj iznos premašuje i ukupnu zaradu filma „Osvetnici: Završnica” u kinima, koji je prošlog mjeseca postao najgledaniji film svih vremena s približno 2,9 milijardi dolara zarade na svjetskim kinoblagajnama, nakon što ga je ponovno prikazivanje vratilo na prvo mjesto ispred filma „Avatar”.
Rockstar, izdavačka kuća u sastavu njujorške kompanije Take-Two Interactive, objavio je da je igra prije službenog izlaska prodana u 32,5 milijuna primjeraka, što je rekord na svim platformama.
„Iznimno smo zahvalni na odazivu igrača diljem svijeta”, izjavio je Sam Houser, osnivač i predsjednik studija.
Igra je puštena u prodaju u četvrtak za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a prvo je postala dostupna na Novom Zelandu, nakon čega se postupno počela prodavati na pojedinim tržištima kako je ondje otkucavala ponoć po lokalnom vremenu.
Izlazak igre ubrzo je postao globalni fenomen, generirajući više objava na društvenim mrežama nego ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u nogometu, prema podacima platforme za praćenje društvenih mreža Visibrain.
Kritičari su pohvalili igru, koja na platformi Metacritic ima ocjenu 99.
Rockstar je izjavio da je time postala najbolje ocijenjena igra svih vremena.
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