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Oprez, povlači se proizvod zbog moguće prisutnosti bakterije
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu pancete u kockicama zbog moguće prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes.
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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Panceta kockice VP, 0,55kg, LOT 918N33, najbolje upotrijebiti do 20.03.2027., iz predostrožnosti zbog moguće prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes u sirovini od koje je proizvod proizveden.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Podaci o proizvodu
- Proizvođač: MIJUKIĆ-PROM, Runović 242, Runović, Hrvatska
- Distributer: Domak distribucija d.o.o., Samoborska cesta 134, Zagreb
- Stavlja na tržište: MMV FROG j.d.o.o. / Žabac Food Outlet, Zagreb i Velika Gorica.
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