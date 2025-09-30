Predbračni ugovor Nicole Kidman i Keitha Urbana začudio mnoge: Što znači "klauzula o kokainu"?

Razvod Nicole Kidman i Keitha Urbana šokirao je javnost, no posebnu pažnju privukla je neobična odredba njihova predbračnog ugovora koja bi pjevaču mogla donijeti milijune
Oglas
Dva desetljeća ljubavi
Vijest o razvodu Nicole Kidman i Keitha Urbana odjeknula je svijetom, iako se već mjesecima šuškalo da u njihovom braku nešto 'ne štima'.
Nakon gotovo dva desetljeća ljubavi, tijekom kojih su zajedno izgradili carstvo vrijedno čak 282 milijuna dolara, mnogi se sada pitaju – kako će izgledati podjela imovine i što će presuditi u ovom neočekivanom kraju jedne lijepe holivudske ljubavne priče.
U moru zajedničkih nekretnina i luksuznih posjeda, posebnu pažnju privukla je jedna, pomalo nevjerojatna stavka iz predbračnog ugovora potpisanog još 2006. godine.
Na što Urban ima pravo?
Prema pisanju stranih medija, Urban ima pravo na čak 900.000 dolara za svaku godinu braka provedenu uz Nicole. No, postoji jedna ključna odredba – taj iznos mu pripada isključivo ako je tijekom trajanja braka ostao trijezan i daleko od alkohola i droga.
Klauzula o kokainu
Ova tzv. 'klauzula o kokainu' podsjetila je javnost na Urbanovu davnuborbu s ovisnošću, o kojoj je uvijek otvoreno govorio. Sam pjevač se sjeća početaka njihove veze kada se, kako je priznao, još uvijek borio s demonima prošlosti.
Nicole je tada, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, organizirala intervenciju – potez za koji Urban danas kaže da mu je doslovno spasio život.
Upravo je ta odluka označila početak njegovog novog puta, puta prema dugogodišnjoj trijeznosti koju je održao uz Nicoleinu podršku, prenosi Tportal.
Privatna drama postaje javna
'Četiri mjeseca sam u braku, a ja sam tri mjeseca na rehabilitaciji bez ikakve ideje što će se dogoditi s nama. Nic je progurala svaki negativni glas – sigurna sam da čak i neke svoje – i odabrala je ljubav', govorio je u travnju 2024. godine glazbenik naglašavajući odluku svoje supruge da uvijek bira ljubav.
Sada, kad su pred razvodom, predbračni ugovor pretvara njihovu privatnu dramu u javno pitanje: je li Keith Urban, osim što će izaći iz braka s jednom od najvećih holivudskih zvijezda, uspio ostati vjeran i vlastitom zavjetu trijeznosti? Upravo će odgovor na to pitanje odrediti hoće li iz cijelog procesa izaći bogatiji za milijune – i hoće li klauzula, koja je nekoć bila njegova najveća prijetnja, sada postati potvrda da je pobijedio samog sebe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas