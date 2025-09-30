Predbračni ugovor Nicole Kidman i Keitha Urbana začudio mnoge: Što znači "klauzula o kokainu"?

Sada, kad su pred razvodom, predbračni ugovor pretvara njihovu privatnu dramu u javno pitanje: je li Keith Urban, osim što će izaći iz braka s jednom od najvećih holivudskih zvijezda, uspio ostati vjeran i vlastitom zavjetu trijeznosti? Upravo će odgovor na to pitanje odrediti hoće li iz cijelog procesa izaći bogatiji za milijune – i hoće li klauzula, koja je nekoć bila njegova najveća prijetnja, sada postati potvrda da je pobijedio samog sebe.