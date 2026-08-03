Oglasio se HEP: Opskrba strujom je sigurna, a pouzdanost rada sustava nije ugrožena

Tako je zbog preniskog vodostaja Dunava ugašena nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj, a u Rumunjskoj se miniranjem njegova toka vodu se pokušava preusmjeriti, kako bi je bilo dovoljno za hlađenje nuklearne elektrane Černavoda. Hidroelekrana Đerdap na granici Srbije i Rumunjske radi s petinom kapaciteta.