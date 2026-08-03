slomila ključnu kost
Policija otkrila detalje nesreće u kojoj je ozlijeđena slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar
Slovenska policija objavila je nove detalje o prometnoj nesreći u kojoj je u petak poslijepodne sudjelovala predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, nesreću je izazvalo nepridržavanje sigurnosnog razmaka, a protiv predsjedničina vozača pokrenut je postupak zbog sumnje na kazneno djelo.
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Kako je priopćila policija, 52-godišnji vozač službenog vozila Mercedes-Benz V300, u kojem se nalazila predsjednica, nije održavao propisani razmak te je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Audija koji je vozio 34-godišnji vozač iz pratnje predsjedničina osiguranja.
Zbog sumnje da je iz nehaja izazvao prometnu nesreću, policija je o slučaju obavijestila Specijalizirano državno odvjetništvo Republike Slovenije, kojem je proslijeđena sva prikupljena dokumentacija, piše N1 Slovenija.
Oba vozača testirana su na alkohol i droge, a rezultati svih testova bili su negativni.
Predsjednica lakše ozlijeđena
Nesreća se dogodila nekoliko minuta prije 17 sati na autocesti prema Ljubljani, u tunelu Kastelec.
U vozilu su se, uz vozača, nalazili predsjednica Nataša Pirc Musar, njezin tjelohranitelj te još dvije putnice. Predsjednica je zadobila lakše ozljede, a prema neslužbenim informacijama slomila je ključnu kost. Jedna od putnica prošla je s težim ozljedama.
Obje ozlijeđene prevezene su u Opću bolnicu Izola, a iz Ureda predsjednice priopćeno je da je Nataša Pirc Musar već u subotu otpuštena na kućnu njegu.
Prema procjeni policije, ukupna materijalna šteta nastala u nesreći iznosi oko 37.000 eura. Istraga okolnosti nesreće i dalje traje.
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