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slomila ključnu kost

Policija otkrila detalje nesreće u kojoj je ozlijeđena slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar

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N1 Slovenija
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03. kol. 2026. 18:02
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Natasa Pirc Musar Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Slovenska policija objavila je nove detalje o prometnoj nesreći u kojoj je u petak poslijepodne sudjelovala predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, nesreću je izazvalo nepridržavanje sigurnosnog razmaka, a protiv predsjedničina vozača pokrenut je postupak zbog sumnje na kazneno djelo.

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Kako je priopćila policija, 52-godišnji vozač službenog vozila Mercedes-Benz V300, u kojem se nalazila predsjednica, nije održavao propisani razmak te je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Audija koji je vozio 34-godišnji vozač iz pratnje predsjedničina osiguranja.

Zbog sumnje da je iz nehaja izazvao prometnu nesreću, policija je o slučaju obavijestila Specijalizirano državno odvjetništvo Republike Slovenije, kojem je proslijeđena sva prikupljena dokumentacija, piše N1 Slovenija.

Oba vozača testirana su na alkohol i droge, a rezultati svih testova bili su negativni.

Predsjednica lakše ozlijeđena

Nesreća se dogodila nekoliko minuta prije 17 sati na autocesti prema Ljubljani, u tunelu Kastelec.

U vozilu su se, uz vozača, nalazili predsjednica Nataša Pirc Musar, njezin tjelohranitelj te još dvije putnice. Predsjednica je zadobila lakše ozljede, a prema neslužbenim informacijama slomila je ključnu kost. Jedna od putnica prošla je s težim ozljedama.

Obje ozlijeđene prevezene su u Opću bolnicu Izola, a iz Ureda predsjednice priopćeno je da je Nataša Pirc Musar već u subotu otpuštena na kućnu njegu.

Prema procjeni policije, ukupna materijalna šteta nastala u nesreći iznosi oko 37.000 eura. Istraga okolnosti nesreće i dalje traje.

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Teme
nataša pirc musar policija prometna nesreća slovenija

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