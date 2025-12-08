Oglas

RAT NA TRŽIŠTU

Paramount u pokušaju "nasilnog preuzimanja" Warner Brosa: Nudimo više od Netflixa!

Hina
08. pro. 2025. 17:11
Paramount
Paramount Skydance podigao je uloge u borbi za filmske i tv studije i streaming platformu Warner Brosa ponudom od 108,4 milijarde dolara koja je zasjenila Netflix.

Netflix je u petak objavio da je postigao dogovor s Warner Bros. Discoveryjem o kupnji filmskih i TV studija, uključujući i platformu HBO Max u transakciji vrijednoj 72 milijarde dolara.

Analitičari su zaključili da Netflix želi na dulji rok osigurati prava na popularne serije i filmove i manje naručivati sadržaj od vanjskih studija, uz paralelno širenje na video igre i potragu za novim izvorima rasta, nakon neuspjelih pokušaja suzbijanja dijeljenja lozinki.

Uprava Warner Brosa prihvatila je ponudu i činilo se da je div u segmentu streaminga napokon izborio pobjedu u natjecanju s Paramountom i Comcastom.

Ali, Paramount je iznenadio javnost ponudivši dioničarima Warner Brosa 30 dolara po dionici u gotovini, dva dolara više od Netflixa koji je ponudio dionice i gotovinu.

Paramount je u proteklih 12 tjedana dostavio šest prijedloga, ali Warner Bros Discovery "uopće ih nije temeljito proučio", naglasili su u poruci dioničarima.

Strahuje se za radna mjesta

Tvrtka je od rujna bila poslala nekoliko ponuda kako bi osigurala vodeću poziciju u sektoru zabave i uspješnije konkurirala Netflixu i tehnološkim igračima poput Applea, ali sve su odbijene.

Paramount i dalje uživa ugled etabliranog holivudskog studija s dugom tradicijom, ali ne ostvaruje značajne rezultate na kino blagajnama, uz tek sporadične uspjehe franšiza i duga razdoblja zaostajanja za Disneyjem, Universalom i Warner Brosom na američkom tržištu.

I Paramountova ponuda mogla bi se naći pod regulatornim povećalom jer bi povezivanje s Warner Brosom ojačalo njegovu dominantnu poziciju u segmentu snimanja filmova i serija, a strahuje se i za radna mjesta.

Teme
Warner Bros hbo netflix paramount

