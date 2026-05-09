Pjevačica Bonnie Tyler u induciranoj komi nakon hitne operacije

Hina
Hina
09. svi. 2026. 10:33
Britanska pjevačica Bonnie Tyler nalazi se u induciranoj komi dok se oporavlja od hitne operacije nakon perforacije crijeva u Portugalu, prenosi u subotu njemačka agencija dpa.

Izjava objavljena na njezinoj web stranici potvrdila je da bi inducirana koma trebala "pomoći njezinom oporavku", navodi se u petak.

Tyler (74) je operirana u bolnici u Faru u Portugalu. Operacija je prošla dobro i ona se oporavljala, ali joj se stanje potom pogoršalo zbog infekcije, izvijestili su portugalski listovi Público i Correio da Manha.

U izjavi na Tylerinoj web stranici stoji zahvala obožavateljima na "nevjerojatnim izrazima ljubavi i dobrih želja".

Također se traži "privatnost u ovom teškom trenutku", te navodi: "Objavit ćemo daljnju izjavu kada budemo u mogućnosti."

Tyler je najpoznatija po hitovima Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero.

