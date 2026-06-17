Procurio sadržaj rezolucije Domovinskog pokreta o položaju Hrvata u BiH

S obzirom na to da BiH za četiri mjeseca očekuju izbori, zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić smatra da je inicijativa neprovediva i loše tempirana. ‘Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja’, rekao je Hodžić, dodavši da takva inicijativa ne može pridonijeti dobrosusjedskim odnosima Hrvatske i BiH.