ne nazire se kraj rata
Kamenjecki: Situacija nakon odlaska Putina, u Rusiji će biti vrlo dramatična
Profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao razgovor Zelenskog i Trumpa sa G7 summita u Francuskoj.
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"Nakon ovih razgovara, nema još nekih promjena. Po svim pitanjima moramo pričekati. Pozitivna je reakcija Trumpa da daju mogućnost proizvoditi rakete Patriot na drugim mjestima, ali to pitanje nije još definitivno riješeno. To je najveći problem za Ukrajinu koja je prije par dana opet bila na udaru", govori Kamenjecki.
"Putin je sigurnjak"
Komentirao je i jesu li se odnosi između Trumpa i Zelenskog u međuvremenu poboljšali.
"Ja mislim da se on nije promijenio. Trump se ne mijenja brzo. Kakav je bio, takav je i ostao. Zelenski je pak zainteresiran za podršku tako jako države pa zato mora paziti na ono što govori i radi, ali s američke strane nema nikakvih promjena", rekao je Kamenjecki.
Odgovorio je i na pitanje ima li Trump dovoljno političke snage i volje da izvrši pritisak na Vladimira Putina kako bi zaustavio rat.
"Ne vjerujem. Putin je sigurnjak. Pitanje postizanje dogovora s njim ne prolazi", smatra Kamenjecki.
"Teško je pričati o pobjedi Rusa u ovom ratu"
Otkrio je i kakva je situacija na bojištu.
"Ako govorimo o kompletnom bojištu, situacija je stabilizirana. Rusi imaju velike gubitke i teško je pričati trenutno o njihovoj pobjedi u ovom ratu. Međutim, napredovali su u nekoliko točaka koji su ključne za tkzv. pojas tvrđava u Donjeckoj oblasti", kaže.
Na pitanje je li Putin na bilo koji način uzdrman te postoje li u Rusiji ljudi koji bi mogli ugroziti njegov položaj, Kamenjecki odgovara:
"Dok ima Putina, takvih ljudi nema. Oni koji bi nešto mogli poduzeti ili su dovoljno blizu Putinu pa šute ili su dovoljno daleko pa čekaju promjenu uvjeta, ali u bilo kojem slučaju, situacija nakon odlaska Putina u Rusiji će biti vrlo dramatična", kaže Kamenjecki.
"Glavni problem je korupcija"
Dodao je kako među Ukrajincima postoji snažna podrška ulasku zemlje u Europsku uniju, ali sumnja da će proces pristupanja biti ubrzan.
"Glavni problem je korupcija što Rusija može koristiti", govori.
Na kraju je odgovorio i na pitanje koliko bi rat u Ukrajini mogao još trajati te kako će završiti.
"Završit će iznenada, a kada će završiti teško je procijeniti. Rusija sigurno neće postići svoje ciljeve i to je glavno", zaključio je Kamenjecki.
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