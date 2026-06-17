Strah od velikog potresa: Rasjed San Andreas pod najvećim pritiskom u posljednjih 1.000 godina

Stručnjaci upozoravaju da bi u takvom scenariju moglo doći do takozvanog dvostrukog pucanja rasjeda, što bi proizvelo znatno snažniji potres od onih koji zahvaćaju samo jedan rasjed. Za usporedbu, potres Loma Prieta iz 1989. godine, u kojem su poginule 63 osobe, bio je događaj vezan uz jedan rasjed.