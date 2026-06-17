dug 1.300 kilometara
Strah od velikog potresa: Rasjed San Andreas pod najvećim pritiskom u posljednjih 1.000 godina
Novo znanstveno istraživanje pokazuje da je kalifornijski rasjed San Andreas dosegnuo najvišu razinu naprezanja u posljednjih tisuću godina, što ponovno otvara pitanje mogućnosti razornog potresa poznatog kao "The Big One“.
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Rasjed dug oko 1.300 kilometara proteže se od područja Palm Springsa do zaljeva San Francisca. Iako posljednjih desetljeća nije zabilježen veliki potres koji bi oslobodio nakupljenu energiju, geolozi upozoravaju da upravo to povećava rizik od snažnog budućeg podrhtavanja tla.
Poznata seizmologinja Lucy Jones ističe da rezultati istraživanja ne omogućuju predviđanje točnog vremena potresa.
"To nam ne govori kada će se dogoditi sljedeći veliki potres. U geologiji izraz ‘uskoro’ može značiti i unutar sljedećeg stoljeća“, naglasila je Jones.
Iznimno veliki stres duž rasjeda
Kako bi procijenili razinu opasnosti, znanstvenici su analizirali podatke o seizmičkoj aktivnosti tijekom posljednjih tisuću godina. Zaključili su da je dugotrajno razdoblje bez velikog potresa dovelo do nakupljanja iznimno visokog stresa duž rasjeda.
Stres duž rasjeda u geologiji označava nakupljanje mehaničkog naprezanja u stijenama. Zbog pomicanja tektonskih ploča, stijene se deformiraju dok ne dosegnu granicu pucanja. Kad se ta granica prijeđe, dolazi do naglog oslobađanja energije i pomaka rasjednih krila, što rezultira potresom
CBS News piše kako posebnu zabrinutost izaziva područje Cajon Passa, gdje se križaju San Andreas i drugi aktivni rasjedi, uključujući San Jacinto. Prema riječima Harolda Tobina, direktora Pacifičke sjeverozapadne seizmološke mreže Sveučilišta Washington, upravo je taj koridor potencijalna točka nastanka vrlo snažnog potresa.
Strah od dvostrukog pucanja rasjeda
"Postoje dokazi da su se neki veliki potresi u prošlosti proširili gotovo cijelom duljinom rasjeda, od juga prema sjeveru kroz Cajon Pass. Trenutno je razina naprezanja s obje strane tog područja posebno visoka“, rekao je Tobin.
Stručnjaci upozoravaju da bi u takvom scenariju moglo doći do takozvanog dvostrukog pucanja rasjeda, što bi proizvelo znatno snažniji potres od onih koji zahvaćaju samo jedan rasjed. Za usporedbu, potres Loma Prieta iz 1989. godine, u kojem su poginule 63 osobe, bio je događaj vezan uz jedan rasjed.
Iako manji potresi povremeno pogađaju područje Cajon Passa, Jones naglašava da oni ne oslobađaju dovoljno energije da bi značajno smanjili rizik od velikog potresa.
Stručnjaci zato pozivaju stanovnike Kalifornije na pripremu i jačanje lokalnih zajednica, ističući da se oporavak nakon prirodnih katastrofa uvelike oslanja na međusobnu povezanost i pomoć među susjedima.
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