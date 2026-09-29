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kolone diljem grada

Zagrebačke ulice u crvenom! Evo gdje su najveće gužve

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N1 Info
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29. ruj. 2026. 10:00
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Screenshot/Google Maps

Drugog dana štrajka ZET-ovih radnika deseci tisuća Zagrepčana ponovno se moraju snalaziti na druge načine – automobilima, biciklima, vlakovima, taksijima ili pješice.

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Prvi dan štrajka prošao mirnije nego što se očekivalo i Zagreb je, unatoč povećanju od oko 15 posto više automobila, izbjegao veći prometni kolaps.

No, danas je situacija nešto drugačija. Na pojedinim zagrebačkim prometnicama već je vidljivo više vozila, a promet se odvija sporije nego jučer u isto vrijeme.

Na Google Mapsu mogu se vidjeti prometnice koje su "u crvenom":

29.09.2026., Zagreb - Prometna guzva u gradu tijekom strajka radnika Zagrebackog holdinga. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

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prometne gužve zet štrajk štrajk u zagrebu

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