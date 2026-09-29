kolone diljem grada
Zagrebačke ulice u crvenom! Evo gdje su najveće gužve
Drugog dana štrajka ZET-ovih radnika deseci tisuća Zagrepčana ponovno se moraju snalaziti na druge načine – automobilima, biciklima, vlakovima, taksijima ili pješice.
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Prvi dan štrajka prošao mirnije nego što se očekivalo i Zagreb je, unatoč povećanju od oko 15 posto više automobila, izbjegao veći prometni kolaps.
No, danas je situacija nešto drugačija. Na pojedinim zagrebačkim prometnicama već je vidljivo više vozila, a promet se odvija sporije nego jučer u isto vrijeme.
Na Google Mapsu mogu se vidjeti prometnice koje su "u crvenom":
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