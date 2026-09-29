Govorilo se i o kršćanskim temeljima Europe i kako se to ne smije zloupotrebljavati, a teolog navodi da populisti stalno koriste temu kršćanskih korijena Europe: "Svaki put kada se pozivamo na povijest, moramo razmišljati kakve plodove donose ti korijeni. Papa je u Metzu govorio o europskoj povijesti kao povijesti susreta. Korijeni su izvor iz kojih se može rasti, ali ne ograda iza koje se treba sakriti ljude. Onaj koji se poziva na kršćanske korijene da bi nekoga isključio mora objasniti kako je od jednakosti svih ljudi stigao do zida. Njemački biskupi su govorili da su etnički nacionalizam i kršćanska slika čovjeka nespojivi. AfD je na izborima dobio jako puno glasova i biskupi nisu utjecali na izborni rezultat, ali nisu šutjeli. I kod nas bi razgovori o kršćanskoj Europi bili uvjerljiviji kada bismo jednako glasno govorili i o ljudima koji na njezinim granicama ostaju bez dostojanstva."