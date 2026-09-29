Posjet Francuskoj
Teolog Milas o papi Lavu, Europi i Crkvi: "Poruka iz Notre-Dame je fantastična"
Teolog Dalibor Milas bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o porukama pape Lava tijekom posjeta Francuskoj, njegovim potezima i simbolici.
Dalibor Milas komentirao je izjavu pape Lava o umjetnoj inteligenciji i njegov blagi optimizam po pitanju upravljanja umjetnom inteligencijom: "Iznenađenje nije, ali optimizam je. Vatikan od prvih dana upozorava kako je važno pametno i razumno koristiti umjetnu inteligenciju. Ona ulazi u rad, obrazovanje, javne usluge, ratovanje, medicinu, posvuda je. Mora se pitati tko odlučuje i prema kojem mjerilu. Papa Lav je tu konzistentan, uporan i svaka njegova misao o umjetnoj inteligenciji je prilično dobro potkovana."
"Papa Lav pokušava donijeti stabilnost"
Teolog navodi da na posjet pape Lava Francuskoj gleda kao na posjet Europskoj uniji koja se rapidno mijenja: "Papa Lav pokušava donijeti vrstu stabilnosti i retorike koja nam je potrebna."
"Etnički nacionalizam i kršćanska slika čovjeka nespojivi su"
Govorilo se i o kršćanskim temeljima Europe i kako se to ne smije zloupotrebljavati, a teolog navodi da populisti stalno koriste temu kršćanskih korijena Europe: "Svaki put kada se pozivamo na povijest, moramo razmišljati kakve plodove donose ti korijeni. Papa je u Metzu govorio o europskoj povijesti kao povijesti susreta. Korijeni su izvor iz kojih se može rasti, ali ne ograda iza koje se treba sakriti ljude. Onaj koji se poziva na kršćanske korijene da bi nekoga isključio mora objasniti kako je od jednakosti svih ljudi stigao do zida. Njemački biskupi su govorili da su etnički nacionalizam i kršćanska slika čovjeka nespojivi. AfD je na izborima dobio jako puno glasova i biskupi nisu utjecali na izborni rezultat, ali nisu šutjeli. I kod nas bi razgovori o kršćanskoj Europi bili uvjerljiviji kada bismo jednako glasno govorili i o ljudima koji na njezinim granicama ostaju bez dostojanstva."
"Sekularizacija ne uništava kršćanstvo"
Milas ističe da se u Francuskoj vjera više ne podrazumijeva te se radi o sekularnoj državi: "Sekularizacija ne uništava kršćanstvo nego ga čisti od navike da se nazivamo kršćanima zato što su to svi oko nas. Emmanuel Macron je papu Lava primio kao predsjednik, papa od njega nije tražio da glumi vjernika. Buđenje katolicizma u Francuskoj nije samo spektakl. Važno pitanje je što se događa s ljudima i društvom nakon odlaska pape Lava. Više od 13 tisuća odraslih ljudi se ove godine krstilo u Francuskoj, to nije samo tradicija, mnogi su do vjere došli nakon osobne borbe. Vjera je ono što se događa s ljudima kada se vrate u svoje domove i župe nakon odlaska pape Lava."
Slika Crkve na Zapadu
Komentirao je i simboliku katedrale Notre-Dame: "Ona je izgorjela i meni je to slika Crkve na Zapadu nakon svih skandala koji su je potresli. Iz zgarišta se može sagraditi otvorena kuća, ali može i bunker. Papa je naglasio da kršćanska zajednica nikada nije sklonište u koje se povlačimo da bismo se zaštitili od vlastitog svijeta. Crkva koja se obnavlja kao tvrđava, obnovila je samo zidove, a ne iznutra. Poruka iz Notre-Damea je fantastična."
Teolog se osvrnuo i na pitanje eutanazije i poruke pape Lava: "Papa je i u Lourdesu rekao jednu rečenicu: ono što je legalno, nije nužno i moralno. Govorio je i o dostojanstvu koje bolest ne može oduzeti."
Papa Lav se u Lourdesu susreo i sa žrtvama zlostavljanja u Crkvi: "Papa je govorio o mjestu gdje se ljudska krhkost ne skriva. To je tema koja traži vremena, snage i oprosta, to su rekle i žrtve koje su se susrele s papom. Nakon susreta je bila priča da se čekaju odgovori. Gotovo je dva sata proveo sa sedmero ljudi, saslušao svakog pojedinačno pa razgovarao sa svima zajedno. Oni su opisali čovjeka koji ih je zaista slušao."
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