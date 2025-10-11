Promijenjena je lokacija okupljanja u čast Halida Bešlića u Zagrebu

"Dogodit će se na Zrinjevcu, a ne ispred HNK sutra 17-19h.... Ja ću sa svojom harmonikom povesti ljude da na dostojanstven način odamo počast velikanu. Iz tehničkih razloga se neće moći održati ispred HNK tako da je lokacija Zrinjevac'', rekao je glazbenik Samir Nurkić, za Dnevnik.hr.