Promijenjena je lokacija okupljanja u čast Halida Bešlića u Zagrebu

U čast Halida Bešlića diljem regije i svijeta ove nedjelje okupit će se građani, u Zagrebu to ipak neće biti kod HNK.
Glumac Enis Bešlagić pokrenuo je inicijativu da se u nedjelju, 12. listopada, u gradovima organiziraju okupljanja u čast Halida Bešlića. Inicijativi su se odabrali brojni gradovi diljem regije i svijeta, među kojima i glavni grad Hrvatske, Zagreb.
Prvotno je bilo objavljeno da će se okupljanje odviti ispred HNK, no to je sada promijenjeno.
"Dogodit će se na Zrinjevcu, a ne ispred HNK sutra 17-19h.... Ja ću sa svojom harmonikom povesti ljude da na dostojanstven način odamo počast velikanu. Iz tehničkih razloga se neće moći održati ispred HNK tako da je lokacija Zrinjevac'', rekao je glazbenik Samir Nurkić, za Dnevnik.hr.
