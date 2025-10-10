Objavljeni detalji posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića: Povorka će proći kroz Sarajevo

"Povorka s vozilom u kojem će biti tijelo Halida Bešlića, nakon klanjanja dženaze u Begovoj džamiji, kretat će se kroz Ferhadiju te će se na glavnu ulicu uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka nastavit će prema Barama, a svi građani koji žele oprostiti se od Halida Bešlića moći će to učiniti“, priopćili su iz menadžmenta Halida Bešlića.