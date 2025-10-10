Objavljeni detalji posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića: Povorka će proći kroz Sarajevo

Cijela Bosna i Hercegovina, ali i regija, tuguje i oprašta se od legendarnog Halida Bešlića.
Oglas
"Povorka s vozilom u kojem će biti tijelo Halida Bešlića, nakon klanjanja dženaze u Begovoj džamiji, kretat će se kroz Ferhadiju te će se na glavnu ulicu uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka nastavit će prema Barama, a svi građani koji žele oprostiti se od Halida Bešlića moći će to učiniti“, priopćili su iz menadžmenta Halida Bešlića.
Dženaza-namaz Halida Bešlića klanjat će se u ponedjeljak, 13. listopada, nakon podne-namaza (u 13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a ukop će se obaviti u 15 sati na Gradskom groblju Bare.
Tevhid Halidu Bešliću proučit će se u ponedjeljak nakon ikindija-namaza (u 16 sati) u Gazi Husrev-begovoj džamiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas