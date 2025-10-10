Oglas

Cijela BiH u suzama

Objavljeni detalji posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića: Povorka će proći kroz Sarajevo

author
N1 BiH
|
10. lis. 2025. 11:38
08.10.2025. Bosna i Hercegovina, Sarajevo - Spontano okupljanje građana u čast Halidu Bešliću Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Cijela Bosna i Hercegovina, ali i regija, tuguje i oprašta se od legendarnog Halida Bešlića.

Oglas

"Povorka s vozilom u kojem će biti tijelo Halida Bešlića, nakon klanjanja dženaze u Begovoj džamiji, kretat će se kroz Ferhadiju te će se na glavnu ulicu uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka nastavit će prema Barama, a svi građani koji žele oprostiti se od Halida Bešlića moći će to učiniti“, priopćili su iz menadžmenta Halida Bešlića.

Dženaza-namaz Halida Bešlića klanjat će se u ponedjeljak, 13. listopada, nakon podne-namaza (u 13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a ukop će se obaviti u 15 sati na Gradskom groblju Bare.

Tevhid Halidu Bešliću proučit će se u ponedjeljak nakon ikindija-namaza (u 16 sati) u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Teme
BiH Halid Bešlić pogreb Halida Bešlića

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ