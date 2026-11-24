Nisam školovan za te stvari, nemam niti osječki pravni fakultet - tek bogato četrdesetogodišnje neposredno sudsko i parnično iskustvo, ako se to računa - ali ovako, na prvu: "odvojenost od obitelji i prijatelja, te nemogućnost privređivanja" i ostale "negativne posljedice boravka u zatvoru" osnovna su pretpostavka i jedina uopće svrha zatvorske kazne. "Negativne posljedice" sam su ontološki smisao "boravka u zatvoru", bitak bivstvovanja zatvora kao takvog. Ta je negativna posljedica, uostalom, temelj prava i zakona, jer kazna bez posljedica ni u kojem od do danas poznatih smislova nije kazna. Ona takva ne postoji. Nema je. Sama je sebi nemoguća i logički neodrživa. Kako je to u svom glasovitom radu o pravnom statusu mrtve papige rekao veliki filozof John Cleese, kazna bez "negativnih posljedica" - nije.