BORIS DEŽULOVIĆ
Smisao kazne Montyja Pythona
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"Uvjetnom kaznom izbjegavaju se negativne posljedice boravka u zatvoru, uključujući odvojenost od obitelji i prijatelja, te nemogućnost privređivanja."
Tim je riječima sudac Općinskog suda u Rijeci Grga Komadina obrazložio dugo očekivanu prvostupanjsku presudu Lovri Paveliću, MMA borcu koji je onomad prije gotovo četiri godine zajedno s dvojicom prijatelja, kick-boksača i razbijača BMW-om upao na skijalište Platak, tamo obijesno driftao među posjetiteljima i na koncu automobilom zaglavio u snijegu, pa bahato zvao u pomoć pripadnike Hrvatske gorske službe spašavanja koji su se zatekli u blizini, da bi - kad su ga ovi, razumljivo, odbili - ušao s njima u sukob i na koncu jednog pizdunski, s leđa, dok je ovaj sjedio na snijegu, razvalio punom snagom nogom u glavu.
Šokantno ga za bahato divljanje automobilom i profesionalni kickboksački pokušaj ubojstva osudivši tek uvjetnom kaznom, na deset mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine, časni sudac Komadina svoju je odluku objasnio riječima kako se - valja ponoviti - "uvjetnom kaznom izbjegavaju negativne posljedice boravka u zatvoru, uključujući odvojenost od obitelji i prijatelja, te nemogućnost privređivanja".
E sad. Ne znam odakle da počnem.
Nisam školovan za te stvari, nemam niti osječki pravni fakultet - tek bogato četrdesetogodišnje neposredno sudsko i parnično iskustvo, ako se to računa - ali ovako, na prvu: "odvojenost od obitelji i prijatelja, te nemogućnost privređivanja" i ostale "negativne posljedice boravka u zatvoru" osnovna su pretpostavka i jedina uopće svrha zatvorske kazne. "Negativne posljedice" sam su ontološki smisao "boravka u zatvoru", bitak bivstvovanja zatvora kao takvog. Ta je negativna posljedica, uostalom, temelj prava i zakona, jer kazna bez posljedica ni u kojem od do danas poznatih smislova nije kazna. Ona takva ne postoji. Nema je. Sama je sebi nemoguća i logički neodrživa. Kako je to u svom glasovitom radu o pravnom statusu mrtve papige rekao veliki filozof John Cleese, kazna bez "negativnih posljedica" - nije.
Najzad, kad boravak u zatvoru ne bi imao "negativnih posljedica", koji bi kurac - časni sude, ja se ispričavam - zašto bi dakle ijedan kriminalac ikad uopće bio u onome, kako se zove, da: bijegu?
Osoba koja prekrši neki od tri stotine članaka i paragrafa Kaznenog zakona Republike Hrvatske ne kažnjava se zatvorom zato da bi u ćeliji s obitelji slavila Božić, a s prijateljima u zatvorskoj TV-sali uz roštilj i pivo gledala Dinamo-Slaven Belupo, niti da bi u samici u miru zarađivala pare vodeći vulkanizersku radnju, već upravo i samo zato da bi bila a) odvojena od društva, dakle i obitelji i prijatelja, te b) ostala bez prava i privilegija, dakle i mogućnosti privređivanja.
Po Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, recimo, "svrha kažnjavanja je" - sad citiram Članak 41. - "izraziti društvenu osudu zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak, te utjecati na počinitelja kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela": nigdje - a pažljivo sam gornji pasus pročitao sedam puta - ni jednom se riječju ne spominje jačanje svijesti o "pozitivnim posljedicama" privređivanja ili povezanosti s prijateljima.
Zatvorska je kazna, naime - sama riječ kaže - kazna. A po svojoj pravnoj definiciji kazna i nije ništa drugo doli "negativna posljedica", ona "pogibeljnost činjenja kaznenog djela" iz Članka 41 KZ. Najzad, govorimo o Kaznenom zakonu i kaznenom djelu: zakon i djelo tako se zovu jer su - tako je - kazneni. Roman Fjodora Dostojevskog zove se "Zločin i kazna", a ne "Zločin i izbjegavanje negativnih posljedica boravka u Sibiru". Zločin - kazna. bez tih "negativnih posljedica" djelo je svakakvo, ali kazneno nije: bez "odvojenosti od obitelji" i ostalih "negativnih posljedica", smještaj u jednokrevetnoj sobi unutar dobro osigurane zgrade s tri obroka dnevno i naoružanim čuvarima u pravnoj se znanosti zove još i "obiteljski paket u all-inclusive hotelskom resortu".
Posljednja osoba koja je u Hrvatskoj dobila takvu kaznu - bezuvjetni zatvor, bez odvojenosti od obitelji i drugih negativnih posljedica - bila je studentica Ana L. iz Osijeka, koja je nedavno osvojila pravomoćnu nagradu magazina Dom i Dizajn i zajedno s majkom odgulila tri noćenja za dvije osobe u Grand Park Hotelu u Rovinju, s večerom od dva slijeda, desertom u Laurel & Berry Restaurantu i ostalim "pozitivnim posljedicama".
Konačno - među nama - borbeno i radno sposobnom MMA mamlazu od dvadeset pet godina bilo je već i krajnje vrijeme za "odvojenost od obitelji". Pitate li mene, to bi tek bila pozitivna posljedica.
Upravo tu stvar, eto - izolaciju od obitelji i društva - stari su Grci imali na jurističkoj pameti kad su prije gotovo tri hiljade godina negativne posljedice surovog fizičkog kažnjavanja zamijenili desmoterionom, "sobom s lancima". Kako je to u svom kapitalnom djelu "Nadzirati i kažnjavati: rađanje zatvora" napisao drugi jedan veliki filozof, Michel Foucault, lišavanjem slobode "nestalo je tijelo kao glavna meta kaznene represije", a "kažnjavanje se od umijeća izazivanja nepodnošljivih osjeta pretvorilo u ekonomiju oduzetih prava".
Ponovimo - "oduzetih prava".
Koja bi to prava osuđeniku bila oduzeta? Ovako napamet - nisam, rekoh, pravnik, ali mogu pogledati - to bi bilo, recimo, pravo na slobodno vrijeme s obitelji i pravo na slobodno druženje prijateljima, ili, nemam pojma, pravo na slobodno poslovanje i ostale slobodne aktivnosti. Ukratko, pravo na slobodu i slobodno kretanje.
Kad se tako lišavanje slobode zamjenjuje uvjetnom kaznom da bi se "izbjegle negativne posljedice boravka u zatvoru, uključujući odvojenost od obitelji i prijatelja, te nemogućnost privređivanja", to je potpuno jednako besmisleno kao kad bi, štajaznam, nakon divljeg starta na protivnikovu potkoljenicu sudac izravno isključenje iz igre nogometašu zamijenio nježnim očinskim ukorom, "izbjegavajući negativne posljedice crvenog kartona, uključujući odvojenost od suigrača i nemogućnost igranja utakmice". Dobro, u redu, primjer mi nije najbolji - čuveni sudac Tihomir Pejin, na primjer, onomad je Dinamovom napadaču Hilalu Soudaniju zaista umjesto čistog crvenog kartona prijekorno pokazao vrpcu s natpisom "Respect", sve upravo kako bi izbjegao negativne posljedice isključenja i nemogućnost igranja protiv Hajduka u sljedećem kolu - ali shvatili ste što sam htio reći.
Pravda je možda izgubila, ali je dobilo pravo. Svjetska pravna znanost obogaćena je izvanrednim novumom hrvatske jurističke i penološke pameti, i uz anglosaksonsko pravo proizašlo iz engleskog common law, te kontinentalno pravo proizašlo iz Corpus Juris Civilis i Rimskog prava, sada smo dobili i autentično hrvatsko pravo proizašlo iz Novog zavjeta (Mt 5,38-39), "Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, udari li te tko nogom po desnom obrazu, okreni mu i drugi", ili tako nekako: revolucionarni pravni koncept koji je posve odbacio i starozavjetnu sudsku praksu "oko za oko, zub za zub" i okrutnu tisućugodišnju praksu "lišavanja slobode", uvodeći institut "izbjegavanja negativnih posljedica boravka u zatvoru".
U takvom pravnom sustavu, eto, kao MMA borac, osoba dakle obučena za prebijanje drugih ljudi, možete životinjski premlatiti nekog građanina lišenog borilačkih vještina - recimo, zbog lakšeg razumijevanja koncepta, pripadnika HGSS-a, osobu dakle obučenu za spašavanje drugih ljudi - pa ga dobro uvježbanim udarcem s leđa nogom u glavu poslati na traumatologiju, i za sve to dobiti tek uvjetnu kaznu s rokom kušnje od četiri godine. Što znači da nećete u zatvor ako u sljedeće četiri godine nikome na ulici ne slomite lubanju. Što dalje znači - samo trenutak da izračunam - da premlaćivati prolaznike i nogom im razbijati glave u Republici Hrvatskoj smijete samo jednom u četiri godine.
Moje laičko pitanje u tom slučaju glasi: zašto je onda prebijanje ljudi kazneno djelo? Po čemu bi to bilo drugačije i društveno neprihvatljivije od olimpijskog turnira u kick-boxingu, plemenitoj vještini mlaćenja drugih ljudi u užem izboru za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.? Osim, jasno, što nema tako strogih pravila, pa jednom u olimpijskom ciklusu, svake četiri godine, umjesto jednako nabrijanih mamlaza rukama i nogama slobodno nanosiš teške tjelesne povrede potpuno neobučenim građanima i slučajnim prolaznicima. I što umjesto olimpijske medalje dobiješ amnestiju od "negativnih posljedica boravka u zatvoru, uključujući odvojenost od obitelji i prijatelja, te nemogućnost povređivanja".
Da, "privređivanja", ja se ispričavam.
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