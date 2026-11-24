RIJEČ STRUKE
Kako spriječiti novu tragediju poput one u Jankomiru? Psihijatrica Štrkalj Ivezić predlaže 15 hitnih mjera
N1 Hrvatska
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24. stu. 2026. 13:39
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Slađana Štrkalj Ivezić iz Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju pri Hrvatskom liječničkom zboru gostovala je u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorila o potrebnim promjenama u psihijatrijskom sustavu nakon smrti Kristiana Josipa Periša u Jankomiru, primjeni mjera prisile i nedostacima postojećeg pravilnika o sputavanju pacijenata.
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