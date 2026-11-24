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Kruno Jurčić bi mogao preuzeti jedan od najtrofejnijih klubova svijeta
Hrvatski nogometni trener Krunoslav Jurčić mogao bi se vratiti u Egipat i preuzeti Al Ahly, jedan od najtrofejnijih nogometnih klubova na svijetu.
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Marokanski stručnjak Houcine Ammouta dobio je otkaz nakon što je Al Ahly u ponedjeljak na domaćem terenu poražen s 2:0 od Pyramidsa, bivšeg Jurčićeva kluba.
Al Ahly trenutačno je treći u egipatskom prvenstvu s 20 bodova, dva manje od Zamaleka te sedam manje od vodećeg Pyramidsa, koji je slavio u svih devet utakmica, piše tportal.
Odluka bi mogla biti donesena već danas
Kako prenosi Goal.com, Shobeir je tijekom radijske emisije otkrio da je nekoliko članova uprave Al Ahlyja predložilo angažman hrvatskog stručnjaka.
Jurčić predvodi listu inozemnih kandidata, a među potencijalnim nasljednicima Ammoute nalazi se i nekoliko egipatskih trenera. Uprava želi što prije imenovati novog trenera, a odluka bi mogla pasti već danas.
Veliki izazov za hrvatskog trenera
Jurčić je u lipnju ove godine napustio Pyramids, s kojim je tijekom dvije i pol godine osvojio Afričku ligu prvaka i dva egipatska kupa.
Uspjesi ostvareni na klupi Pyramidsa učinili su ga jednim od najzanimljivijih trenerskih imena u egipatskom nogometu.
Dolazak na klupu Al Ahlyja bio bi velik izazov za hrvatskog stručnjaka, s obzirom na visoka očekivanja navijača najtrofejnijeg egipatskog kluba.
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