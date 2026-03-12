Schwarzenegger ponovno u ulozi koja ga je proslavila, 44 godine nakon originala

Arnold Schwarzenegger vraća se ulozi koja ga je lansirala kao filmsku zvijezdu u trećem nastavku franšize "Conan Barbarin". U izvornom filmu, objavljenom 1982. godine i adaptacije romana Roberta E. Howarda, tadašnji bodybuilder glumio je ratnika u potrazi za osvetom protiv vođe kulta Jamesa Earla Jonesa, Thulse Dooma.
Glumački rad 78-godišnjeg Schwarzeneggera usporio se nakon kraja mandata guvernera Kalifornije. Prije nekoliko dana najavio je da će redatelj Christopher McQuarrie, najpoznatiji po svom radu na franšizi "Nemoguća misija", preuzeti uzde Kralja Conana.
"To je sjajna priča. Nakon što je 40 godina sjedio na prijestolju, Conan postaje samozadovoljan, a sad je polako prisiljen napustiti kraljevstvo. Zatim dolazi do sukoba, naravno, vraća se, a onda slijede sve vrste ludila i nasilja i magije i stvorenja. Sad, naravno, postoje svi ti specijalni efekti, a studijski sustav ima dovoljno novca da te filmove učini zaista velikima", rekao je, prenosi Guardian.
Prvi film zaradio je 68 milijuna dolara i dvije godine kasnije iznjedrio nastavak, "Conan razarač". Treći film planiran je krajem 80-ih, ali je propao. Ponovni pokušaj iz 2011. s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi loše je prošlo kod kritičara i na kino blagajnama.
Schwarzenegger je također otkrio da planira povratak franšizi "Predator", kao i filmu "Komandos" iz 1985., u kojem je glumio odanog, ali zastrašujućeg umirovljenog vojnika Zelenih beretki.
Godine 2019. vratio se i franšizi "Terminator" za loše prihvaćeni "Terminator: Dark Fate". Nadolazeći projekti uključuju dramu borilačkih vještina "Kung Fury 2", uz Michaela Fassbendera, i "The Man With the Bag", u kojem glumi Djeda Božićnjaka čiju vreću krade sitni kriminalac.
