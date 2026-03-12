Schwarzenegger ponovno u ulozi koja ga je proslavila, 44 godine nakon originala

"To je sjajna priča. Nakon što je 40 godina sjedio na prijestolju, Conan postaje samozadovoljan, a sad je polako prisiljen napustiti kraljevstvo. Zatim dolazi do sukoba, naravno, vraća se, a onda slijede sve vrste ludila i nasilja i magije i stvorenja. Sad, naravno, postoje svi ti specijalni efekti, a studijski sustav ima dovoljno novca da te filmove učini zaista velikima", rekao je, prenosi Guardian.