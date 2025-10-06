Oglas

Monumentalna europska turneja

Nick Cave & The Bad Seeds idućeg kolovoza stižu u pulsku Arenu

author
Hina
|
06. lis. 2025. 12:11
Nick Cave
AFP / ANNA KURTH

Nick Cave & The Bad Seeds u srijedu, 5. kolovoza 2026. godine, prvi put će kročiti na pozornicu pulske Arene u sklopu monumentalne europske ljetne turneje kojom se vraćaju na velike pozornice i festivale diljem kontinenta, objavio je organizator koncerta Charm Music.

Oglas

Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju se u Europu u ljeto 2026. sa serijom nastupa na otvorenom i festivalima, počevši 10. lipnja u dvorcu Malahide u Irskoj, a turneja će obuhvatiti Njemačku, Dansku, Češku, Austriju, Grčku, Italiju, Belgiju, Portugal, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Norvešku i Litvu. 

Turneja će se završiti 28. kolovoza na festivalu Rock en Seine u Francuskoj, a u međuvremenu će biti objavljeni dodatni datumi.

Nakon rasprodanih nastupa na "Wild God" turneji, bend se vraća s repertoarom koji obuhvaća pjesme iz svih razdoblja karijere, uključujući i one s posljednjeg albuma "Wild God".

Na pozornicu monumentalne pulske Arene s Nickom Caveom popet će se njegova vjerna The Bad Seeds ekipa: Warren Ellis, Colin Greenwood, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins i Carly Paradis.

Nick Cave uživa kultni status u Hrvatskoj, gdje je svaka njegova koncertna najava izazvala ogroman interes i rasprodane dvorane. Nastup u jedinstvenom antičkom amfiteatru u Puli bit će posebno emotivan trenutak, prvo Caveovo obraćanje publici unutar zidina starijih od dva tisućljeća, u prostoru koji nosi energiju povijesti i vječnosti.

Teme
Nick Cave Nick Cave and the Bad Seeds koncert pulska arena

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ