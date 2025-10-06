Nick Cave & The Bad Seeds idućeg kolovoza stižu u pulsku Arenu

Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju se u Europu u ljeto 2026. sa serijom nastupa na otvorenom i festivalima, počevši 10. lipnja u dvorcu Malahide u Irskoj, a turneja će obuhvatiti Njemačku, Dansku, Češku, Austriju, Grčku, Italiju, Belgiju, Portugal, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Norvešku i Litvu.