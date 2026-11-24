NOVI DETALJI SA SUĐENJA
Srđanu Mlađanu prijeti još 20 godina zatvora, na sudu svjedočio Andrija Jarak
Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu, optuženom da je tijekom izdržavanja zatvorske kazne poticao druge osobe na ubojstva i planirao otmice.
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Na sudu je svjedočio novinar Andrija Jarak, autor dokumentarne emisije "Dosje Jarak", u kojoj je Mlađanov vjenčani kum i bivši zatvorski cimer Željko Bijelić iznio niz optužbi na njegov račun.
Kako prenosi Večernji list, sudsko vijeće dopustilo je Mlađanu da osobno ispituje Jarka. Zanimalo ga je je li novinar provjeravao vjerodostojnost Bijelićevih iskaza i zašto ga je u javnosti opisivao kao opasnog čovjeka.
"Naravno da ste sigurnosni problem, ubili ste troje ljudi, među njima i djevojčicu", odgovorio mu je Jarak.
Novinar je rekao da mu se Bijelić sam javio te da je svoje tvrdnje bio spreman ponoviti i pred istražnim tijelima. Govorio je i o Mlađanovoj bilježnici koja je sadržavala zapise o nasilju nad suprugom i djetetom.
Prijeti mu još 20 godina zatvora
Mlađana se tereti da je 2021. godine od drugog zatvorenika tražio da nakon izlaska na slobodu otme i ubije određene osobe. Optužnica je potvrđena u prosincu 2025. godine, a Mlađan je odbacio sve optužbe. U aktualnom postupku prijeti mu kazna do 20 godina zatvora.
Trenutačno izdržava kaznu od 27 godina zatvora zbog triju ubojstava, pljačke banke i otmice. Kazna bi mu trebala isteći u svibnju 2027. godine, no ishod aktualnog suđenja mogao bi utjecati na njegov izlazak na slobodu.
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