Trumpova uloga u povratku šefa Nvidije izazvala je oštre političke reakcije u Washingtonu. Demokratski senator iz Arizone Ruben Gallego napisao je na društvenoj mreži X: "Moramo istražiti kakve su se pozicije u dionicama zauzimale prije ove objave. Ova Bijela kuća je najkorumpiranija u povijesti." U kasnijoj je objavi dodao i kako je "Trump možda upravo pokrenuo pucanje AI balona".