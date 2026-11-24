BURZOVNI POTRES
Trump osobno isposlovao Huangov povratak pa na Nvidijinim dionicama zaradio do 15 milijuna dolara
Američki predsjednik Donald Trump zaradio je i do 15 milijuna dolara na svom portfelju dionica Nvidije nakon što je cijena dionica tog američkog proizvođača čipova naglo uzletjela poslije iznenadnog povratka Jensena Huanga na mjesto izvršnog direktora.
Huang, koji je suosnovao kompaniju 1993. godine, ranije je smijenjen odlukom uprave nakon optužbi da je imao tri izvanbračne afere, uključujući onu sa ženom osumnjičenom da je kineska špijunka te dvije sa zaposlenicama tvrtke. Međutim, upravni odbor Nvidije vratio ga je na čelo kompanije nakon izravne intervencije američkog predsjednika.
"Razgovarao sam s njima, recimo to tako", izjavio je Trump u ponedjeljak za CNBC. "I uvjerio sam ih... Sklopio sam dogovor".
Financijska izvješća koja je američki predsjednik podnio Uredu za vladinu etiku pokazuju da je zaključno s 30. rujna, što su posljednji dostupni podaci, posjedovao do 370.000 dionica Nvidije, izvijestio je prvi Financial Times.
Euforija u sjedištu tvrtke i skok azijskih burzi
Dionice Nvidije u ponedjeljak su "skočile" za 31,5 posto, čime je tržišna vrijednost kompanije povećana za oko 950 milijardi dolara. Huang se vratio u sjedište tvrtke u kalifornijskoj Santa Clari, gdje je dočekan poput heroja, dok su mu okupljeni zaposlenici skandirali: "Jensen, Jensen, Jensen!"
Prema analizi službenih financijskih izvješća iz protekle dvije godine koju je proveo BBC, Trump je kupio dionice Nvidije u vrijednosti između 23 i 86 milijuna dolara. Od povratka na predsjedničku dužnost prodao je dio udjela, pri čemu je ostvario dobit između 3,5 i 10,2 milijuna dolara.
Huangov iznenađujući i kontroverzni povratak na čelo tvrtke koja stoji u središtu globalnog procvata umjetne inteligencije potaknuo je u utorak snažan rast i na azijsko-pacifičkim burzama.
Dionice su skočile na Tajvanu, u Južnoj Koreji, Japanu i Australiji nakon nekoliko burnih mjeseci na tržištu AI sektora. Tajvanski indeks TW50 skočio je za 9,5 posto, južnokorejski Kospi porastao je za 6,5 posto predvođen proizvođačima čipova SK Hynix i Samsung Electronics, dok je japanski Nikkei ojačao gotovo četiri posto.
Time se nastavio pozitivan trend s Wall Streeta od ponedjeljka. Dionice vezane uz umjetnu inteligenciju posljednjih su mjeseci bilježile velike oscilacije zbog zabrinutosti oko visokog zaduživanja u sektoru radi izgradnje AI infrastrukture, ali i najava strože regulacije u SAD-u nakon pobjede demokrata na izborima na sredini mandata (midterm izborima), piše Guardian.
Demokrati traže istragu zbog sumnje na korupciju
Trumpova uloga u povratku šefa Nvidije izazvala je oštre političke reakcije u Washingtonu. Demokratski senator iz Arizone Ruben Gallego napisao je na društvenoj mreži X: "Moramo istražiti kakve su se pozicije u dionicama zauzimale prije ove objave. Ova Bijela kuća je najkorumpiranija u povijesti." U kasnijoj je objavi dodao i kako je "Trump možda upravo pokrenuo pucanje AI balona".
Ekonomisti pak ocjenjuju da Huangov povratak povećava vjerojatnost da će američka središnja banka (Fed) ponovno podizati kamatne stope, budući da se smanjio strah od skorog pucanja balona umjetne inteligencije.
Jim Reid iz Deutsche Banka istaknuo je: "Kako su strahovi od usporavanja AI sektora popustili, tržišta su ponovno počela uračunavati restriktivniji smjer Federalnih rezervi u nadolazećim mjesecima. Tako tržišta za sljedeći sastanak u prosincu ponovno u potpunosti uračunavaju povećanje kamatnih stopa za 25 baznih bodova".
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