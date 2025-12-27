Umro je gitarist i klavijaturist The Curea

Perry Bamonte, gitarist i klavijaturist britanskog post-punk benda The Cure, preminuo je u dobi od 65 godina, priopćio je bend u petak.
Grupa je u izjavi na svojoj web stranici objavila da je Bamonte umro "nakon kratke bolesti kod kuće", a vijest je objavljena s "golemom tugom".
U izjavi stoji: "Tih, intenzivan, intuitivan, konstantan i iznimno kreativan, 'Teddy' je bio topao i vitalni dio priče o The Cureu."
"S grupom je išao na turneje od 1984. do 1989., a 1990. postao je punopravni član The Curea. Svirao je gitaru, bas gitaru sa šest žica i klavijature na albumima "The Wish" (1992.), "Wild Mood Swings" (1996.), "Bloodflowers" (2000.), "Acoustic Hits" (2001.) i "The Cure" (2004.), a tijekom 14 godina održao je više od 400 koncerata".
"Ponovno se pridružio The Cureu 2022. godine, za koji je odsvirao još 90 koncerata, neke od najboljih u povijesti benda, a kulminirali su koncertom "The Show Of A Lost World" u Londonu, 1. studenog 2024.
"Mislimo na cijelu njegovu obitelj i suosjećamo s njome. Jako će nam nedostajati.“
Bio je dio bendove turneje od 1984., nakon čega je pozvan da se pridruži bendu pošto je otišao klavijaturist Roger O'Donnell. Bamonte je svirao na nekima od najpoznatijih pjesama benda, kao što su "Friday I'm In Love", "High" i "A Letter To Elise".
Također je svirao na live albumima The Curea "Paris" i "Show", oba objavljena 1993.
Njegov bivši kolega iz benda, bubnjar Lol Tolhurst, objavio je na Instagramu: "Jako mi je žao čuti da je preminuo Perry Bamonte. Cindy (Tolhurstova supruga) i ja šaljemo sućut svima koji su ga poznavali. Zbogom, Teddy."
Bamonte je također bio basist u supergrupi Love Amongst Ruin, koja je objavila dva studijska albuma, svoj istoimeni debitantski album iz 2010. i "Lose Your Way" (2015.). Na albumu sudjeluju i bivši bubnjar Placeba Steve Hewitt i suradnik Juliana Copea Donald Ross Skinner.
Nije bio samo u glazbi. Također je imao velik interes za mušičarenje, a izgradio je karijeru i kao ilustrator, doprinoseći časopisu Fly Culture.
Bamonteov mlađi brat, Daryl Bamonte, glazbeni je menadžer koji je radio kao voditelj turneja za The Cure i Depeche Mode.
The Cure je 1976. osnovao glavi pjevač Robert Smith zajedno s Tolhursom. The Cure redovito mijenjaju postavu i poznati su po svom snažnom utjecaju na goth, post-punk i indie glazbu. U Rock and Roll Hall of Fame primljeni su 2019. godine.
