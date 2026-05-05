VIDEO / Baby Lasagna predstavio novi singl: "Ovo je kreativni temelj nadolazećeg albuma"

Baby Lasagna predstavio je "Sedated", drugi singl s nadolazećeg albuma koji jasno potvrđuje smjer u kojem projekt ide. Kako je i ranije najavio, novi materijal postaje eksponencijalno agresivniji, a "Sedated" odlazi još dalje u smjeru žešćeg, sirovijeg i dinamičnijeg zvuka.
Oglas
Ipak, pjesma zadržava prepoznatljivu neozbiljnost i zaigranost koja je obilježila njegov dosadašnji rad, posebno u pjesmama poput "Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much".
Baby Lasagna učvršćuje svoj autorski potpis, balansirajući između žanrovske agresije i ironijskog odmaka koji njegovu glazbu čini prepoznatljivom i pristupačnom.
"Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude, agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanom. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti "blueprint" za daljnji rad,” ističe Baby Lasagna, naglašavajući da "Sedated" predstavlja kreativni temelj nadolazećeg albuma.
Pjesma se bavi intenzivnim trenucima napada panike, ali i unutarnjim konfliktom koji dolazi sa strahom od njihovog priznanja, kako sebi, tako i drugima. Riječ je o iskustvu koje ga prati još od srednjoškolskih dana i koje je, kako sam kaže, postalo neizostavan dio njegove svakodnevice.
Upravo ta iskrenost daje pjesmi dodatnu dubinu: iza energične i naizgled "razigrane" površine krije se ozbiljna tema mentalnog zdravlja, interpretirana na način koji izbjegava patetiku i klišeje. Umjesto toga, Baby Lasagna bira pristup koji kombinira humor, ironiju i sirovu energiju, stvarajući prostor u kojem se teške teme mogu komunicirati direktno, ali bez opterećenja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas