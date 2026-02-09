Oglas

bad bunny "rasturio"

VIDEO / Trump izgubio živce nakon povijesnog nastupa na Superbowlu: "Nitko ga nije razumio ni riječ!"

N1 Info
09. velj. 2026. 08:54
nastup bad bunny na superbowlu
Carlos Barria / REUTERS

Bad Bunny je ušao u povijest postavši prvi izvođač koji je kao glavna zvijezda poluvremenskog showa Super Bowla nastupio u potpunosti na španjolskom jeziku – i pritom tijekom nastupa organizirao vjenčanje.

Reper je nastupio na pozornici inspiriranoj Portorikom na stadionu Levi’s u Kaliforniji – a Trump je poručio da „nitko ne razumije ni riječ koju ovaj tip govori“.

Već unaprijed kontroverzan izbor za glavni događaj, koji je izazvao kritike Donalda Trumpa, reper je bez problema izveo osam pjesama, uglavnom s najnovijeg albuma Debí Tirar Más Fotos, na 60. izdanju najvećeg NFL-ovog događaja.

Američki predsjednik, koji je prisustvovao prošlogodišnjem Super Bowlu, bio je izrazito kritičan prema poluvremenskom showu, nazvavši ga „vrijeđanjem američke veličine“.

"Jedina stvar snažnija od mržnje je ljubav"



Nakon što je nedavno osvojio nagradu Grammy za album godine, Bad Bunny – pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio – nastupio je na pozornici snažno inspiriranoj portorikanskom kulturom na stadionu Levi’s u Kaliforniji.

Nakon što je na dodjeli Grammyja dospio u medije uz poruku „ICE out“, Benito je svoj nastup na Super Bowlu zaključio umjerenijom političkom porukom.

Hodajući prema kameri, reper je rekao „God Bless America“, a zatim nabrojao zemlje američkog kontinenta – „Čile, Argentina, Urugvaj, Paragvaj, Bolivija, Peru, Ekvador, Brazil“, kao i SAD i Kanadu – ispred natpisa na kojem je pisalo: „Jedina stvar snažnija od mržnje je ljubav“.

Benito je izveo i pjesmu El Apagón iz 2022. godine na električnim stupovima koji su eksplodirali, simbolizirajući česte nestanke struje i nefunkcionalnu elektroenergetsku mrežu Portorika, što je referenca na razorni uragan Maria iz 2017. godine.

Trump se trenutačno suočava s optužbama za rasizam nakon što je na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social podijeljen video u kojem su Barack i Michelle Obama prikazani kao majmuni.

Bijela kuća je isprva branila objavu, da bi je nekoliko sati kasnije uklonila, okrivivši člana osoblja koji je video „greškom“ podijelio, piše Sky.

Trump: Poluvremenski show „jedan od najgorih ikad“

Iako je na internetu dobio brojne pohvale, ne iznenađuje da se američkom predsjedniku Bad Bunnyjev nastup nije svidio.

Tijekom treće četvrtine Super Bowla, Trump je na Truth Socialu napisao da je poluvremenski show bio „apsolutno grozan, jedan od najgorih IKAD“.

„Nitko ne razumije ni riječ koju ovaj tip govori, a ples je odvratan, pogotovo za malu djecu koja gledaju diljem SAD-a i širom svijeta.“

Lady Gaga i Ricky Martin na pozornici

Unatoč nagađanjima da bi Cardi B – koja je s Bad Bunnyjem surađivala na hitu I Like It iz 2018. – mogla biti gošća, iznenađenje te večeri bila je Lady Gaga.

Izvela je reggaeton verziju dueta s Brunom Marsom Die With A Smile, a zatim zaplesala salsu s glavnom zvijezdom večeri.

Cardi B se ipak pojavila u cameo ulozi kao plesačica, zajedno s poznatim osobama poput Alix Earle, Davida Grutmana, Karol G, Jessice Albe i Pedra Pascala.

Ricky Martin, pjevač hita Livin’ La Vida Loca i također Portorikanac, također se pojavio, pjevajući sa plastične stolice u prizoru koji je podsjećao na legendarnu naslovnicu albuma Debí Tirar Más Fotos.

Odao je počast latino glazbenicima i isječkom klupskog klasika Gasolina, koji je poslužio kao uvod u njegovu pjesmu EoO.

NFL ugostio najveću svadbenu proslavu

Otprilike pet minuta nakon početka Bad Bunnyjeva nastupa, neposredno prije pojavljivanja Lady Gage, na pozornici je viđen par koji je sudjelovao u vjenčanoj ceremoniji.

Nakon nastupa potvrđeno je da je brak stvaran, prema riječima reperova predstavnika.

Neimenovani mladenci navodno su pozvali Benita na svoje vjenčanje, no on im je predložio da umjesto toga budu dio njegovog poluvremenskog nastupa.

Umjetnik je ujedno bio i svjedok na vjenčanju te je potpisao njihov vjenčani list.

Nije poznato jesu li osobe koje su se nalazile u pozadini ceremonije bili prijatelji i članovi obitelji mladenaca ili samo plesači iz nastupa.

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

