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Promatranje divljih životinja novi je hit među putnicima, ove su najpopularnije
Zaboravite klasične safarije i tradicionalnu "veliku petorku". Današnji putnici sve češće sanjaju o susretima s pandama, klokanima, koalama i kitovima, pokazuju rezultati novog istraživanja o trendovima u putovanjima.
Godinama je promatranje lavova, leoparda, slonova, nosoroga i afričkih bivola u njihovom prirodnom staništu predstavljalo vrhunac svakog safari putovanja. No novo istraživanje turističke kompanije Explore pokazuje da se interesi putnika mijenjaju te da sve više njih želi doživjeti drugačije susrete s divljim životinjama.
Istraživanje, provedeno među 2.400 ispitanika iz 12 zemalja uz analizu Google pretraživanja tijekom posljednjih godinu dana, pokazalo je da su pretrage pojma "wildlife holidays" (odmori usmjereni na promatranje divljih životinja) porasle za čak 211 posto. Također, 72 posto ispitanika navelo je da mogućnost promatranja divljih životinja barem djelomično utječe na odabir destinacije za odmor, piše Euronews.
Australija se pokazala najpoželjnijom destinacijom za ljubitelje divljih životinja – čak 38 posto ispitanika stavilo ju je na prvo mjesto. Slijede Južnoafrička Republika s 11 posto, Kenija s devet posto, Kanada sa sedam posto te Kina sa šest posto glasova.
Ovo je novih "velikih pet" koje putnici žele vidjeti u prirodi.
Panda
Na vrhu liste nalazi se velika panda. Čak 41 posto ispitanika izjavilo je da bi upravo nju najviše željelo vidjeti u prirodnom staništu.
Pande žive u gustim bambusovim šumama kineskih pokrajina Gansu, Shaanxi i Sichuan, a zbog svoje rijetkosti i povučenog načina života vrlo ih je teško uočiti. Upravo zato susret s njima predstavlja posebno iskustvo.
Iako više nisu klasificirane kao ugrožena vrsta, i dalje se vode kao ranjive, pa je promatranje divljih pandi prava rijetkost. Najpoznatija mjesta za njihovo promatranje su Istraživački centar za uzgoj pandi u Chengduu te Nacionalni rezervat prirode Wolong.
Slon
Jedini predstavnik tradicionalne "velike petorke" koji se našao na novoj listi je slon. Njega u prirodi želi vidjeti 32 posto ispitanika.
Afrički i azijski slonovi ostavljaju snažan dojam kada ih se promatra u njihovom prirodnom okruženju. Jedno od najboljih mjesta za to je Nacionalni park Chobe u Bocvani, u kojem živi oko 120.000 slonova – najveća koncentracija ovih životinja na svijetu.
U Aziji se preporučuje Nacionalni park Udawalawe na Šri Lanki, koji je poznat i po centru za oporavak mladunaca slonova bez roditelja.
Klokan
Australija je nezamisliva bez klokana, a 32 posto ispitanika navelo je da ih upravo oni najviše žele vidjeti u divljini.
Klokani nastanjuju različita staništa, od travnjaka do obalnih područja, pa ih je moguće susresti na brojnim lokacijama. Među najpoznatijima su Kangaroo Island, nedaleko od Adelaidea, te Nacionalni park Murramarang u Novom Južnom Walesu, gdje se istočni sivi klokani često mogu vidjeti čak i na plažama.
Koala
Koale su još jedan australski simbol koji se našao pri vrhu liste. Njih želi vidjeti 30 posto ispitanika.
Iako spavaju između 18 i 20 sati dnevno, koale nije lako uočiti jer većinu vremena provode visoko u krošnjama eukaliptusa. Najveće šanse za susret s njima pružaju Kangaroo Island te područje Port Stephensa u australskoj saveznoj državi Novi Južni Wales.
Kitovi
Na petom mjestu nalaze se kitovi, koje u prirodi želi promatrati 29 posto ispitanika.
Zahvaljujući sezonskim migracijama, promatranje kitova dostupnije je nego što mnogi misle. Među najboljim destinacijama izdvajaju se Hermanus u Južnoafričkoj Republici, koji se često naziva svjetskom prijestolnicom promatranja kitova, te Mirissa na Šri Lanki, jedno od najpoznatijih mjesta za promatranje plavih kitova.
Kitove je moguće promatrati i uz obale Australije, Kanade te portugalskog otočja Madeira u Atlantskom oceanu.
Sve veći interes za ovakva putovanja pokazuje da suvremeni putnici sve više traže autentična iskustva u prirodi te žele promatrati rijetke životinje u njihovim prirodnim staništima, a ne isključivo tijekom klasičnih safari avantura.
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