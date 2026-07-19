Oglas

izvanredno stanje

VIDEO / Ukrajina ciljala naftna nalazišta na jugu Rusije, izbili veliki požari

author
Hina
|
19. srp. 2026. 16:36
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
awyk36
Volodimir Zelenski/Facebook

Ukrajinski napadi dronovima usmjereni na rusku naftnu industriju izazvali su nekoliko velikih požara na jugu zemlje, izvijestile su u nedjelju ruske vlasti.

Oglas

Lokalni mediji su prenijeli da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija. Rekao je da nema podataka o ozlijeđenima.

Guverner nije imenovao pogođene objekte, no kazao je da je dijelom proglašeno izvanredno stanje. Evakuirane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno, rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskiobjavio je videozapise na kojima su, kako je kazao, prikazana postrojenja koja gore.

"Nastavit ćemo sa svojom reakcijom na ruske napade na potpuno opravdan i precizan način", rekao je, dodavši kako su ciljani i tankeri ruske tajne flote u Crnome moru.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ