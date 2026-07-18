Pretraga s kamericom
Što jesti nakon gastroskopije: Treba paziti na nekoliko stvari
Gastroskopija je pretraga kojom se kamericom na cijevi pregledava jednjak, unutrašnjost ždrijela, želuca i prvog dijela tankog crijeva.
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Ova pretraga se može raditi pod anestezijom ili bez nje. O tome će i ovisiti što osoba smije jesti nakon gastroskopije.
Što je gastroskopija?
Gastroskopija je endoskopska dijagnostička pretraga kojom se kamericom gleda unutrašnjost ždrijela, jednjaka, želuca i dvanaesnika. Njome se može napraviti i biopsija kojom se uzima dio tkiva, odnosno sluznice.
Gastroskopija se obavlja kada osoba ima probleme poput:
- žgaravice
- boli u gornjem dijelu trbuha
- GERB-a
- povraćanja
- otežanog gutanja
- polipa ili tumora na sluznici
- osjećaja ostajanja hrane
Priprema za gastroskopiju
Kako bi se gastroskopija mogla obaviti što bezbolnije, želudac mora biti prazan. To znači da se hrana ne smije jesti šest sati prije samog postupka, dok se voda ne smije piti dva sata prije, odnosno četiri, ako se postupak radi pod anestezijom. U slučaju da želudac nije prazan, pretraga će se otkazati za drugi termin.
Treba pripaziti i na odjeću koja ne bi trebala stezati oko vrata, kako bi se osoba osjećala ugodnije.
Cijeli proces traje oko 15 minuta, a nakon gastroskopije, ako je rađena pod anestezijom, osoba ne smije voziti pa treba unaprijed dogovoriti prijevoz.
Što jesti nakon gastroskopije?
Nakon gastroskopije koja se radi pod anestezijom će grlo još neko vrijeme biti zatvoreno. Upravo zato se ne smije ništa jesti još otprilike sat vremena nakon postupka. Tek kada počne normalno gutanje sline, osoba može početi i normalno jesti.
Kako hrana ne bi izazvala probleme, preporučuje se 24 sata nakon gastroskopije jesti laganije, hranu koja je mekana, kuhana i lako probavljiva.
Ovdje spadaju zobene pahuljice, banane, jogurt, puding, riža, tjestenina, juha, pire krumpir.
S druge strane, trebalo bi izbjegavati konzumiranje masne, ljute, previše začinjene hrane, ali i kisele hrane poput citrusa ili rajčice. Isto tako, treba izbjegavati i sirovo povrće, orašaste plodove, ali i kavu i alkohol.
Nuspojave nakon gastroskopije
Nakon gastroskopije je normalna pojava da će grlo biti bolno iduća dva dana, ali i da će se javiti neki drugi problemi. Tako se može javiti nadutost ili bol u području želuca. Ovi simptomi će nestati nakon 24 sata.
U nekim slučajevima se mogu javiti i neželjeni simptomi poput jake boli u želucu, temperature koja je veća od 37,7 stupnjeva, povraćanja ili crne stolice. Kada se pojave ovi simptomi potrebno je što prije posjetiti liječnika.
Zaključak
Gastroskopija je pregled kojim se otkrivaju uzroci problema u želucu, jednjaku ili prvom dijelu tankog crijeva. Ipak, važno je pripremiti se za ovaj pregled, ali i paziti što jesti nakon gastroskopije.
Ovdje u prvom redu spada mekanija hrana i hrana koja je lako probavljiva.
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