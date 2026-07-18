Kako bi se gastroskopija mogla obaviti što bezbolnije, želudac mora biti prazan. To znači da se hrana ne smije jesti šest sati prije samog postupka, dok se voda ne smije piti dva sata prije, odnosno četiri, ako se postupak radi pod anestezijom. U slučaju da želudac nije prazan, pretraga će se otkazati za drugi termin.