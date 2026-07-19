velike poplave
VIDEO / Apokaliptične scene u New Yorku: Oluja prijeti finalu Svjetskog prvenstva
Nogometaši Španjolske i Argentine večeras od 21 sat na stadionu MetLife igraju finale Svjetskog prvenstva, no vremenske prilike u okolici New Yorka izazivaju ozbiljnu zabrinutost.
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Snažno nevrijeme koje je pogodilo grad prouzročilo je velike poplave, pa postoji mogućnost da početak finala bude odgođen ako se uvjeti ne poboljšaju.
Tijekom tjedna New York su zahvatile snažne oluje praćene neuobičajeno visokom vlagom. U pojedinim dijelovima metropolitanskog područja u samo jednom satu palo je između 50 i 75 milimetara kiše, što je izazvalo poplave na ulicama, autocestama i u postajama podzemne željeznice.
Severe flash flooding has hit New York and New Jersey just hours before the World Cup Final between Spain and Argentina.— Headlines (@headlines_blog) July 19, 2026
The extreme weather has caused major travel disruption and delayed both teams' preparations. pic.twitter.com/Ey6I8ILsaw
Meteorolozi upozoravaju da su nove oluje moguće i tijekom večeri, zbog čega organizatori pomno prate razvoj situacije uoči početka najveće utakmice turnira.
Loše vrijeme nije zasmetalo bivšem vrataru engleske reprezentacije Joeu Hartu.
Look at the weather in New York ahead of the World Cup Final tomorrow… 😲— WORLD CUP 26 FIFA News (@worldcup_fifa26) July 19, 2026
Joe Hart is absolutely piss wet through… 🤣 pic.twitter.com/SOaZKdJRtK
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