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velike poplave

VIDEO / Apokaliptične scene u New Yorku: Oluja prijeti finalu Svjetskog prvenstva

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N1 BiH
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19. srp. 2026. 16:59
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SPENCER PLATT/Getty Images via AFP/Ilustracija

Nogometaši Španjolske i Argentine večeras od 21 sat na stadionu MetLife igraju finale Svjetskog prvenstva, no vremenske prilike u okolici New Yorka izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

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Snažno nevrijeme koje je pogodilo grad prouzročilo je velike poplave, pa postoji mogućnost da početak finala bude odgođen ako se uvjeti ne poboljšaju.

Tijekom tjedna New York su zahvatile snažne oluje praćene neuobičajeno visokom vlagom. U pojedinim dijelovima metropolitanskog područja u samo jednom satu palo je između 50 i 75 milimetara kiše, što je izazvalo poplave na ulicama, autocestama i u postajama podzemne željeznice.

Meteorolozi upozoravaju da su nove oluje moguće i tijekom večeri, zbog čega organizatori pomno prate razvoj situacije uoči početka najveće utakmice turnira.

Loše vrijeme nije zasmetalo bivšem vrataru engleske reprezentacije Joeu Hartu.

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Teme
new york poplave svjetsko prvenstvo 2026. vrijeme

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