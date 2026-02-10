VIDEO / Trumpov bijes ne čudi, Bad Bunny na Super Bowlu bio je vrhunac političke umjetnosti

Bad Bunnyjev nastup kod Fallona i njegova spremnost da govori protiv američkog kolonijalizma označili su prekretnicu u njegovu političkom razvoju. Bio je to korak prema onome što je Antonio Gramsci nazvao „organskim intelektualcem“ — misliocem koji izrasta iz masa kako bi osporio hegemoniju vladajućih klasa. U ljeto 2019., nakon što su procurile poruke u kojima su Rosselló i njegova administracija ismijavali žrtve uragana, Portoriko je eruptirao u prosvjedima. Bad Bunny bio je na prvim linijama, zahtijevajući ostavku guvernera.