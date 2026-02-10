prvi portorikanski umjetnik
VIDEO / Trumpov bijes ne čudi, Bad Bunny na Super Bowlu bio je vrhunac političke umjetnosti
Nije nimalo čudno što je Donalda Trumpa razbjesnio nastup Bad Bunnyja na poluvremenu Super Bowla. Portorikanska trap zvijezda izrasla je u političkog umjetnika, a kreativnost njegove glazbe optužnica je protiv MAGA-ina kulturnog pustinjaka prepunog kiča.
Bad Bunnyjev nastup na Super Bowlu bio je čin prkosa prema ksenofobiji Trumpove baze i američkoj vladi koja sustavno dehumanizira Latinoamerikance.
U nedjelju navečer milijuni ljudi diljem Sjedinjenih Država i Latinske Amerike uključili su se kako bi gledali Super Bowl LX Nacionalne nogometne lige (NFL). Mnogi su bili manje zainteresirani za samu utakmicu nego za dugo iščekivani nastup portorikanskog pop-kralja Bad Bunnyja na poluvremenu.
Benito Martinez Ocasijo osvajač Grammya i kritičar kolonijalizma
Bad Bunny je umjetničko ime Benita Martíneza Ocasija, koji je tjedan ranije osvojio Grammy za najbolji album. Održao je nastup koji je ispunio sva očekivanja — govorio je isključivo na španjolskom i izveo najveće hitove sa svog albuma iz 2025., DeBÍ TiRAR MáS FOToS („Trebao sam snimiti više fotografija“), uz estetiku koja priziva Portoriko i radničku njujoršku dijasporu s otoka.
Kroz stihove pjesme „Lo Qué Le Pasó a Hawaii“ iskoristio je pozornicu kako bi otvoreno kritizirao američki kolonijalizam u Portoriku, a pjesmom „NUEVAYoL“ odao je počast portorikanskim radničkim migrantima. Okružen zastavama iz cijele Amerike, Bad Bunny je nastup završio riječima „Bog blagoslovio Ameriku“, a zatim u istinski bolivarijanskom duhu izgovorio imena svih zemalja američkog kontinenta.
Najpolitičkiji čin bio je sam nastup — čin prkosa ksenofobiji Trumpove baze i američkoj vladi koja pri svakoj prilici dehumanizira Latinoamerikance. Martínez Ocasio iskoristio je najtipičniji američki sportski događaj kako bi otvoreno kritizirao administraciju koja je dodatno militarizirala američku koloniju Portoriko kako bi napadala druge latinoameričke zemlje, dok Portorikancima i dalje uskraćuje pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti, piše Jacobin.
Nije čudno da je nastup razbjesnio Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je bio „apsolutno grozan, jedan od najgorih, IKAD!“ Američki predsjednik, čije se ime pojavljuje u nedavnim e-mailovima Ministarstva pravosuđa povezanima s ozloglašenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, tvrdio je da je ples bio „odvratan, osobito za malu djecu koja gledaju diljem SAD-a“, te je Bad Bunnyjev nastup opisao kao „pljusku u lice našoj zemlji“.
Radnički heroj
Iako se Bad Bunnyjev glas danas čuje u svakom kutku svijeta — od domova za starije u Kini do noćnih klubova u Skandinaviji — prije jedva deset godina radio je na pakiranju namirnica u gradu Vega Baja (supermarket u kojem je radio danas je postao turistička atrakcija). U isto vrijeme započeo je glazbenu karijeru u žanru latino trapa, koji je odražavao stvarnost radničkog života Portorikanaca i Latinoamerikanaca u SAD-u.
Njegovo vladanje duhovitošću i suptilnim kulturnim referencama izdvajalo ga je od drugih i prizivalo uspomene na zlatno doba reggaetona s početka 2000-ih. Izmjenjujući hiperrealistične priče o brzoj zaradi kroz trgovinu drogom, sirove seksualne reference i fantazije o veličini, njegovi rani stihovi često su nalikovali onima drugih izvođača tog vremena poput Anuela AA-a, Farruka ili Ñenga Flowa. No njegova duhovitost i kulturna pronicljivost činile su razliku.
Zapostavljanje Portorika nakon stravičnog uragana
Uspon Bad Bunnyjeve popularnosti poklopio se s jednim od najvažnijih događaja u novijoj povijesti Portorika — uraganom Marijom. Uragan pete kategorije pogodio je otok 20. rujna 2017., uništivši domove i infrastrukturu te ostavivši većinu stanovništva bez struje tjednima i mjesecima. Nesposobnost i kašnjenje savezne reakcije, koje je dovelo do najmanje 4.645 smrti, razotkrilo je portorikanski kolonijalni status pred svijetom, uključujući mnoge Amerikance koji nisu bili svjesni da njihova zemlja posjeduje koloniju na Karibima.
Nedugo nakon uragana i Trumpova zloglasnog posjeta otoku, tijekom kojeg je bacao role papirnatih ručnika u masu, Bad Bunny se pojavio na dobrotvornom koncertu noseći majicu s natpisom: „¿Tú eres tuitero o eres presidente?“ („Jesi li tviteraš ili predsjednik?“).
Bio je to rizičan potez za izvođača na početku karijere i označio je početak sve izraženije politizacije Bad Bunnyjeva rada. U srpnju 2018. objavio je pjesmu „Estamos Bien“ („Dobro smo“), sveprisutnu himnu koja je implicitno referirala na uragan Mariju. Gostujući u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, osudio je kontinuirano zanemarivanje Portorika od strane savezne vlade i administracije tadašnjeg guvernera Rickyja Rossellóa.
Organski intelektualac
Bad Bunnyjev nastup kod Fallona i njegova spremnost da govori protiv američkog kolonijalizma označili su prekretnicu u njegovu političkom razvoju. Bio je to korak prema onome što je Antonio Gramsci nazvao „organskim intelektualcem“ — misliocem koji izrasta iz masa kako bi osporio hegemoniju vladajućih klasa. U ljeto 2019., nakon što su procurile poruke u kojima su Rosselló i njegova administracija ismijavali žrtve uragana, Portoriko je eruptirao u prosvjedima. Bad Bunny bio je na prvim linijama, zahtijevajući ostavku guvernera.
Godine 2022. objavio je pjesmu „El Apagón“ („Zamračenje“) na albumu Un Verano Sin Ti („Ljeto bez tebe“), u kojoj kritizira američki odgovor na uragan Mariju, gentrifikaciju otoka i privatizaciju državne elektroprivrede koja je dovela do učestalih nestanaka struje. Pjesmu je pratio kratki dokumentarac o posljedicama gentrifikacije s nezavisnom portorikanskom novinarkom Biancóm Graulau.
Objavom albuma iz 2025., DtMF, Bad Bunny je učvrstio svoju ulogu organskog intelektualca karipske i latinoameričke dijaspore u SAD-u. Album je izričito politički, s brojnim antikolonijalnim temama.
Svojim nastupom na Super Bowlu Martínez Ocasio učvrstio je poziciju jedne od ključnih figura globalnog otpora Trumpovoj agendi. Njegovo otvoreno korištenje panameričkog nacionalizma, u vrijeme kad se mnogi povlače u pokornost „Donroe doktrini“, snažan je poziv na otpor. Njegova popularnost daje novi život pokretu za neovisnost Portorika i pokazuje da, unatoč teškim geopolitičkim okolnostima, možda ipak doživimo istinsku slobodu u našim životima.
