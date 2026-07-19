Hrvatski kampovi među najboljima, ali i najskupljima u Europi. "Cijene su više, ali to je posve druga vrsta odmora"

Na primjeru jednog od prethodno spomenutih ovdašnjih kampova koji je dobio dobre recenzije PiNCAMPA, noćenje za odraslu osobu u špici sezone, srpnju i kolovozu, košta 17,70 eura, za djecu u dobi od 3 do 7 godina 8,40 eura, a za djecu od 7 do 13 godina 12,90 eura. Cijene standardnih parcela su od 27,50 do 41,30 eura, a premium parcela od 46 do 80 eura po danu. Cijena za psa je 7,90 eura po danu. Zbrojeno, četveročlana obitelj s jednim djetetom mlađim od 7 godina i jednim starijim te psom standardnu parcelu s priključkom struje (ne i vode) za desetodnevno kampiranje platit će 1.059 eura. Dodaju li se tome troškovi rezervacije parcele (50 eura), jednokratne prijave i boravišne pristojbe po osobi, ukupni trošak samo za smještaj u kampu je oko 1.180 eura. Uzme li se najskuplja parcela u tom kampu, sa strujom i vodom u prvom redu do mora, cijena tada biva 1.572 eura.