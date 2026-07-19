PETINA DOMAĆEG TURIZMA
Hrvatski kampovi među najboljima, ali i najskupljima u Europi. "Cijene su više, ali to je posve druga vrsta odmora"
Kampovi, odnosno kamping sektor čine petinu ukupnih turističkih smještajnih kapaciteta Hrvatske i u njima se ostvaruje oko 23 posto svih turističkih noćenja.
Prema turističkim pokazateljima za prvu polovicu ove godine, u kampovima je ostvareno 19 posto ukupnog broja noćenja, naspram 33 posto u hotelima i 29 posto u privatnom smještaju. Ukupno je u šest mjeseci u kampovima boravilo 1,09 milijuna gostiju koji su ostvarili 5,6 milijuna noćenja. A samo u lipnju u kampovima je ostvareno 21,41 posto noćenja, tek tri posto manje nego u hotelima.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od lanjskih 20,6 milijuna gostiju, u kampovima ih je boravilo 3,5 milijuna. Prošle godine turistima je u kampovima bilo na raspolaganju 89 tisuća smještajnih jedinica te 266 tisuća stalnih postelja, što je 23 posto od ukupnog broja.
Istra među najboljim kamping regijama
Prema specijaliziranom portalu PiNCAMP njemačkog autokluba ADAC, Hrvatski su kampovi među najboljima i najpopularnijima u Europi,
"Hrvatska dočekuje posjetitelje širokim rasponom kampova, od osnovnih parcela do luksuznog smještaja. Kampovi s pet zvjezdica nude posebno visoku udobnost", piše PiNCAMP.
Pet najbolje ocijenjenih hrvatskih kampova po izboru ovog portala su Čikat na Lošinju (ocjena 8,4), Zaton kod Zadra, Aminess Avalona Kamp na Pagu, Valamar Kamp Lanterna između Novigarada i Poreča te Valamar Kamp Ježevac u Krku.
U izbor međunarodnih kampova mjeseca PiNCAMP je ovoga mjeseca uvrstio kamp Bor, također u Krku, dajući mu ocjenu 8,3. A Istru su uvrstili među najbolje europske regije za kampiranje u društvu s Bavarskom, Južnim Tirolom, Francuskom rivijerom, obalom Baltika, nizozemskim Ardoerom, Toskanom...
"Hrvatska dočekuje posjetitelje širokim rasponom kampova, od osnovnih parcela do luksuznog smještaja. Kampovi s pet zvjezdica nude posebno visoku udobnost", piše PiNCAMP
Od desetak pa do više od 100 eura
PiNCAMP-ova analiza lanjskih cijena kampova diljem Europe pokazala je da su hrvatski kampovi bili najskuplji u Europi. Prema toj analizi, prosječna cijena noćenja u europskim kampovima za dvoje odraslih i 10-godišnje dijete u kampovima s tri i više zvjezdica bila je 52 eura. Najjeftiniji su bili kampovi u Njemačkoj (40 eura) i Švedskoj( 43 eura), kampovi u Francuskoj (50 eura), Danskoj (51 euro), Austriji (53 eura) te Ujedinjenom Kraljevstvu i Nizozemskoj (55 eura) bili su u rangu europskog prosjeka, dok su najskuplji bili u Italiji - 66 eura i Hrvatskoj - 68 eura.
Analiza istog portala uoči ovoljetne turističke sezone kaže da su cijene kampiranja u Hrvatskoj porasle za 12 posto u odnosu na lani. Općenito su u tom sektoru turizma u proteklih pet godina cijene porasle čak 25 posto, što se ponajviše pripisuje sve luksuznijim sadržajima u kampovima.
Ovosezonske cijene parcela, odnosno mjesta za kampiranje u hrvatskim kampovima, prema portalu Camping.hr, kreću se od desetak pa do više od stotinu eura po danu. Tomu treba dodati i cijene noćenja po osobi, rezervaciju parcele i boravišne pristojbe.
Koliko košta prosječno kampiranje?
Na primjeru jednog od prethodno spomenutih ovdašnjih kampova koji je dobio dobre recenzije PiNCAMPA, noćenje za odraslu osobu u špici sezone, srpnju i kolovozu, košta 17,70 eura, za djecu u dobi od 3 do 7 godina 8,40 eura, a za djecu od 7 do 13 godina 12,90 eura. Cijene standardnih parcela su od 27,50 do 41,30 eura, a premium parcela od 46 do 80 eura po danu. Cijena za psa je 7,90 eura po danu. Zbrojeno, četveročlana obitelj s jednim djetetom mlađim od 7 godina i jednim starijim te psom standardnu parcelu s priključkom struje (ne i vode) za desetodnevno kampiranje platit će 1.059 eura. Dodaju li se tome troškovi rezervacije parcele (50 eura), jednokratne prijave i boravišne pristojbe po osobi, ukupni trošak samo za smještaj u kampu je oko 1.180 eura. Uzme li se najskuplja parcela u tom kampu, sa strujom i vodom u prvom redu do mora, cijena tada biva 1.572 eura.
U Hrvatskoj je 386 kampova: 108 nekategoriziranih, jedanaest s jednom zvjezdicom, 80 s dvije zvjezdice, 90 s tri zvjezdice, 88 s četiri i devet kampova s pet zvjezdica. Ovih devet najboljih su: Aminess Style Camping Avalona Resort u Povljani na Pagu, Valamar Camping Istra u Funtani, Kamp Omišalj na Krku, Kamp Veštar u Rovinju, Valamar Camping u Krku na Krku, Boutique kamp Santa Marina u Poreču, Falkensteiner Premium Camping u Zadru, San Servolo Resort & Wellness Camping u Bujama i jedini od tih devet na kontinentu - kamp Vita u Tuheljskim Toplicama.
"Kampiramo jer volimo prirodu"
Jedna od prednosti kampiranja je u raznovrsnosti smještaja: od šatora i kamp-kućica do mobilnih kućica, bungalova i apartmana do sve popularnijih glamping objekata (spoj izraza glamurozno i kampiranje) odnosno hibrida šatora i kućice.
Osječanin Tomislav Bilandžić i njegova obitelj - supruga i dvije kćeri - kampiraju već dva desetljeća, a svo to vrijeme ostali su vjerni kampiranju u šatoru.
"Kampirati smo počeli jer volimo prirodu, a kampovi su generalno i načelno uglavnom u prirodi - uz more, u šumarku, udaljeni od prometa, buke, zagađenja i sličnog. Počeli smo kada su nam djeca bila mala, kada im je bilo tri i pet godina. Navikle su se i "navukle" na kampiranje", kaže.
Njihova prva kampiranja bila su na Hvaru, u kampu Vira.
"Tada je to bio moderan, uredan kamp, ponešto ispred vremena, sa solarnim panelima na svim sanitarnim objektima, hrpom dodatnih sadržaja za djecu, sportskih sadržaja i sličnog. kasnije je bio prodan i više nije bio kao nekoć, ali ipak smo ga posjetili još par puta."
Potpuno drugačije iskustvo ljetovanja
Nakon Hvara, ovi su Osječani kampirali nekoliko godina na Pagu u kampu Straško, potom na Braču.
"U kampu na Pagu je bilo nešto potpuno drugačije, po nekoliko tisuća gostiju, grad u malome. No zbog puno sadržaja djeci je bilo super. Na Braču smo za vrijeme covida kampirali u kampu Bunja - malom, moderno dizajniranom kampu u kojem smo osjetili da se vlasnici trude napraviti nešto posebno. Jedno ljeto smo proveli u kampu Šibuljina, koji više ne radi, blizu Nacionalnog parka Paklenica. Tamo smo kombinirali sportsko penjanje i planinarenje s kupanjem u moru. Na Dugom otoku kampirali smo u kampu Kargita, prekrasnom mjestu na samom kraju otoka s pogledom na najveći svjetionik na Jadranu i blizu plaže Sakarun, jedne od najljepših na Jadranu", govori nam ovaj Osječanin.
Bilandžići su kampirali i na Pelješcu u kampu Nevio, u Omišu u kampu Galeb, u kampu Korana na Plitvičkim jezerima, kampu Slapić na Korani i još kojegdje.
"Cijeli godišnji možeš biti u kupaćim gaćicama"
"Cijene su uvijek bile nešto više nego da smo unajmili apartman, ali uvijek je to bila potpuno druga vrsta odmora. Tamo uglavnom ne prelaziš cestu da bi došao do plaže, a cijeli godišnji možeš provesti bos ili u kupaćim gaćicama, nemaš kontakt s kojekakvim vlasnicima apartmana, gazdama, namještajem iz 1970-tih i sličnim", kaže naš sugovornik.
Nedostatkom smatra što u Dalmaciji nema dovoljno kampova, pogotovo većih, pa je u sezoni ondje sve uglavnom puno.
Što se troškova tiče, kaže kako je ulaganje u šator, vreće za spavanje i podloge skupo, ali isplati se kupiti kvalitetnije jer se potom godinama može koristiti ista oprema.
"Vezano uz cijene, kampirali smo prije dvije godine u Dolomitima u Italiji i to na prilično fancy lokaciji, u Cortini d'Ampezzo i cijene su bile niže nego u našim kampovima", dodao je na kraju ovaj iskusni kampist.
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