Što učiniti?
Već oko podneva osjećate umor? Endokrinolozi tvrde da bi razlog mogla biti ova jutarnja navika
Prema mišljenju četvero endokrinologa, ispijanje kave prije doručka može izazvati veliki pad energije oko podneva.
"Ljudi često kažu: 'Tako sam umoran/na!', ali ne razumiju zašto", kaže dr. Jennifer Cheng, pročelnica Odjela za endokrinologiju u Sveučilišnom medicinskom centru Hackensack Meridian Jersey Shore, za Parade te ističe da "postoje stvari koje možete učiniti kako biste imali više energije."
Ne misli pritom samo na spavanje. Primjerice, ono što jedemo i pijemo za doručak može značajno utjecati na razinu energije već u vrijeme ručka, prenosi Nova.rs.
"Namirnice bogate ugljikohidratima i šećerom mogu potaknuti organizam na pojačano lučenje inzulina pa tijelo više energije usmjerava na probavu, zbog čega se možete osjećati umorno", objašnjava dr. Cheng.
Ona također savjetuje da za više energije pijete vodu – da, vodu, a ne kavu. Dehidracija može uzrokovati umor i otežati koncentraciju, a voda je najbolji način da to spriječite.
Dr. Joseph Monye , endokrinolog iz zdravstvenog sustava Kaiser Permanente u Marylandu, često razgovara s pacijentima o tome koliko stabilna razina šećera u krvi utječe na energiju.
"Uravnotežena prehrana i redoviti obroci pomažu da razina energije ostane stabilna tijekom cijelog dana", kaže dr. Monye. "Svakodnevne navike se zbrajaju. Male promjene vezane uz prehranu i kofein mogu znatno utjecati na to koliko ćete se osjećati energično ili iscrpljeno."
Obratite pozornost upravo na tu napomenu o kofeinu i hrani. Jedna vrlo česta jutarnja navika, koja uključuje oboje, može vas ostaviti bez energije već do podneva. Endokrinolozi za Parade otkrivaju o kojoj je navici riječ i što biste trebali učiniti umjesto toga.
Jutarnja navika koja vam oduzima energiju
Prema mišljenju četvero endokrinologa, ispijanje kave prije doručka može izazvati veliki pad energije oko podneva. Kofein se na prazan želudac brže apsorbira pa ćete u početku osjetiti nalet energije, ali će njegov učinak i brže proći.
"Kod nekih ljudi, posebno onih koji su osjetljivi na kofein, kava bez hrane može kasnije tijekom jutra izazvati glad, razdražljivost ili pojačanu želju za hranom, što dodatno utječe na razinu energije", kaže dr. Victoria Finn, specijalistica interne medicine iz Medical Offices of Manhattan i suradnica portala LabFinder.
"Neće svi imati ove simptome, ali oni su vrlo česti", dodaje.
Zato dr. Finn savjetuje da, ako vam energija redovito pada do podneva, pokušate piti kavu uz uravnotežen doručak, a ne prije njega.
Što se događa kada pijete kavu prije nego što jedete?
Dr. Monje ističe da kofein djeluje vrlo brzo. Organizam ga potpuno apsorbira, a budnost se povećava već nakon 45 minuta. Upravo je to razlog zbog kojeg mnogi posežu za kavom čim ustanu. Međutim, ako je popijete prije doručka, posljedice biste mogli osjetiti nekoliko sati kasnije u obliku naglog pada energije.
- Kofein se brže apsorbira na prazan želudac
"Kada se kava pije na prazan želudac, kofein se vrlo brzo apsorbira jer nema hrane koja bi usporila probavu", kaže dr. Finn.
Kofein blokira adenozin – kemijski spoj u mozgu koji potiče pospanost. Zato se nakon šalice kave osjećamo budnije i energičnije.
"Nažalost, taj nalet energije je privremen", upozorava dr. Finn. "Nekoliko sati kasnije mnogi počinju osjećati nervozu, drhtavicu, pojačanu anksioznost ili iznenadan pad energije. To se događa zato što stimulativni učinak kofeina prestaje, a osnovni umor postaje izraženiji."
- Šećer u kavi može dodatno iscrpiti organizam
Neki piju crnu kavu, dok je drugi vole zasladiti. Međutim, endokrinolozi upozoravaju da dodavanje šećera kasnije tijekom dana može pridonijeti osjećaju iscrpljenosti.
Dr. Cheng objašnjava da zaslađena pića izazivaju nagli skok razine šećera u krvi, a zatim i njegov pad nakon što tijelo oslobodi inzulin, što pridonosi poznatom poslijepodnevnom "padu energije".
- Važnu ulogu ima i kortizol
Kortizol je hormon stresa koji utječe na budnost. Njegova razina prirodno raste ujutro i doseže vrhunac otprilike sat vremena nakon buđenja.
Kofein može dodatno povisiti razinu kortizola.
"To može dovesti do obrasca 'stres pa pad energije'", objašnjava dr. Sudha K. Jalamanchi, endokrinologinja iz zdravstvenog sustava Endeavor Health.
"Taj je učinak posebno izražen kada organizam nije dobio kalorije koje bi osigurale stabilan izvor energije."
- Može stradati i želudac
Ne osjeća se lošije samo mozak nekoliko sati nakon ispijanja kave na prazan želudac. Dr. Finn navodi da ova navika može izazvati refluks kiseline, žgaravicu, mučninu ili opći osjećaj nelagode u želucu.
"Čak i kada su simptomi blagi, mogu dovoljno ometati svakodnevno funkcioniranje", kaže. "Umjesto da se osjećaju energično i produktivno, ljudi mogu biti tromi, osjećati nelagodu ili jednostavno imati dojam da nešto nije u redu."
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