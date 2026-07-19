Paradoks
Europsko tržište nekretnina oživjelo, Hrvatska ostala na začelju. Evo novih podataka
Europsko tržište nekretnina tijekom 2025. godine ponovno je pokazalo znakove oporavka. Niže kamatne stope na stambene kredite potaknule su kupce na povratak na tržište pa je prodaja stanova i kuća porasla u čak 17 od 20 europskih zemalja obuhvaćenih analizom. Istodobno su cijene nekretnina nastavile rasti u većem dijelu Europe.
Prema podacima Eurostata, najveći rast broja prodanih nekretnina zabilježila je Slovenija, gdje je promet porastao gotovo 30 posto u odnosu na godinu ranije. Slijede Litva s rastom od 22,8 posto, Austrija s 21,4 posto i Belgija s 20,2 posto. Dvoznamenkasti rast zabilježile su i Francuska, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Danska i Portugal, dok su Latvija, Finska i Norveška ostvarile povećanje od oko devet posto.
S druge strane, Hrvatska se našla među rijetkim državama u kojima je prodaja nekretnina nastavila padati. Broj kupoprodaja smanjen je za 4,1 posto, što je najveći pad među promatranim zemljama. Osim Hrvatske, pad su zabilježile još samo Bugarska i Poljska, piše Euronews.
Stručnjaci ističu da je oporavak europskog tržišta ponajprije posljedica povoljnijih uvjeta financiranja. Nakon razdoblja visokih kamatnih stopa, stabilizacija Euribora i niži troškovi zaduživanja ponovno su potaknuli građane na kupnju nekretnina.
Na tržište su se vratili i kupci koji su tijekom prethodnih godina odgađali kupnju zbog neizvjesnosti i visokih troškova kredita.
Hrvatska bilježi pad prodaje unatoč rastu cijena
Iako je interes za kupnju u većem dijelu Europe ponovno porastao, Hrvatska je ostala iznimka. Broj prodanih stanova i kuća pao je četvrtu godinu zaredom.
Istodobno su cijene nekretnina nastavile snažno rasti. U razdoblju od prvog tromjesečja 2025. do prvog tromjesečja 2026. godine cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj porasle su za 14,3 posto, što je četvrti najveći rast u Europi.
Još izraženiji bio je rast najamnina. Hrvatska je u istom razdoblju zabilježila najveći rast cijena najma među europskim zemljama – čak 39,1 posto.
Prema riječima stručnjaka, to pokazuje da domaći čimbenici i dalje imaju velik utjecaj na hrvatsko tržište nekretnina, unatoč općem oporavku u ostatku Europe.
Francuska predvodi po broju prodanih nekretnina
Najveći broj kupoprodaja zabilježen je u Francuskoj, gdje je tijekom 2025. godine prodano više od milijun stanova i kuća. Zanimljivo je da su cijene nekretnina ondje ostale gotovo nepromijenjene te su porasle tek 0,1 posto.
U Nizozemskoj je vlasnika promijenilo oko 265.000 nekretnina, dok su Mađarska, Belgija, Portugal i Norveška zabilježile između 130.000 i 160.000 transakcija.
Iako je Slovenija ostvarila najveći postotni rast prodaje, riječ je o relativno malom tržištu na kojem je tijekom godine prodano oko 11.000 nekretnina.
Ograničena ponuda i dalje potiče rast cijena
Analitičari upozoravaju da se tržište oporavlja, ali da ponuda novih nekretnina i dalje zaostaje za potražnjom. Visoki troškovi gradnje i sporija izgradnja novih stambenih projekata ograničavaju broj dostupnih nekretnina, što nastavlja stvarati pritisak na rast cijena.
Iako su povoljniji uvjeti kreditiranja vratili dio kupaca na tržište, stručnjaci smatraju da će upravo nedostatak nove stambene ponude i dalje biti jedan od ključnih izazova europskog tržišta nekretnina u narednom razdoblju.
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