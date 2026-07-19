Europsko tržište nekretnina oživjelo, Hrvatska ostala na začelju. Evo novih podataka

Prema podacima Eurostata, najveći rast broja prodanih nekretnina zabilježila je Slovenija, gdje je promet porastao gotovo 30 posto u odnosu na godinu ranije. Slijede Litva s rastom od 22,8 posto, Austrija s 21,4 posto i Belgija s 20,2 posto. Dvoznamenkasti rast zabilježile su i Francuska, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Danska i Portugal, dok su Latvija, Finska i Norveška ostvarile povećanje od oko devet posto.