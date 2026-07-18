FOTO / Tuča i poplave u Sloveniji: Za dvije hrvatske regije podignut stupanj upozorenja

Na širem području Kranja vjetar je prouzročio štetu na više lokacija. Oborinske vode najviše su problema stvorile u općinama Gorenja vas i Naklo. Intervencije hitnih službi bile su potrebne i u okolici Prevalja te Dravograda. Prema podacima s mrežnih stranica Uprave za zaštitu i spašavanje, zasad nema dojava o ozlijeđenim osobama.