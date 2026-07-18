Narančasti meteoalarm
FOTO / Tuča i poplave u Sloveniji: Za dvije hrvatske regije podignut stupanj upozorenja
Sloveniju je zahvatila hladna fronta koja je donijela vrlo nestabilno vrijeme.
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Agencija za okoliš je za južnu dio Slovenije podigla stupanj vremenskog upozorenja na narančastu razinu.
Hitne službe imale su brojne intervencije zbog srušenih stabala i poplava nastalih uslijed obilnih oborina, priopćila je Uprava za zaštitu i spašavanje. Očekuje se smirivanje olujnih sustava u unutrašnjosti zemlje tijekom noći, dok bi se u Primorskoj regiji nevrijeme moglo nastaviti do jutra.
Na širem području Kranja vjetar je prouzročio štetu na više lokacija. Oborinske vode najviše su problema stvorile u općinama Gorenja vas i Naklo. Intervencije hitnih službi bile su potrebne i u okolici Prevalja te Dravograda. Prema podacima s mrežnih stranica Uprave za zaštitu i spašavanje, zasad nema dojava o ozlijeđenim osobama.
Agencija za okoliš (Arso) izvijestila je poslije 18:30 o nastavku jakih pljuskova na sjeveroistoku zemlje. Na meteorološkoj postaji Zavodnje u samo pola sata zabilježen je 31 milimetar kiše, što može dovesti do zadržavanja vode na kolnicima i naglog porasta bujičnih vodotoka.
Državni hidrometeorološki zavod podigao je stupanj upozorenja na opasne vremenske pojave. Zagrebačka i karlovačka regija su pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno jak vjetar. U večernjim satima postoji mogućnost razvoja jačeg nevremena.
Snažni pljuskovi ranije danas pogodili su i Zagreb te dio kontinentalne Hrvatske, zbog čega je DHMZ već oko 12 sati izdao narančasto upozorenje.
Istramet pak javlja da se nekoliko snažnih sustava razvija na moru sjevernog Jadrana.
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